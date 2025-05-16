Kızılcık Şerbeti 101.bölüm kesintisiz ve canlı izle: Kızılcık Şerbeti son bölüm izle
Yayınlanan tanıtımda Metehan’ın vurulmasına sebep olarak Nursema, Arslan kadınlarını sorumlu tutarken Kıvılcım, Ömer’e bu işin peşini bırakmamaları gerektiğini söylüyor.
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Işıl, Nilay’a Meri’ye dikkat etmesi gerektiğini belirtirken Mustafa ve Meri’yi aynı odaya kilitleyerek bir tuzak kuruyor. Nilay ikiliyi aynı odada yakalarken, Mustafa’nın “Meri beni odaya kilitledi” sözleri tanıtıma damga vuruyor.
Sezon finaline yaklaşırken heyecanın giderek arttığı Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümünde yaşanacaklar şimdiden ilgiyle bekleniyor.
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