Kızılcık Şerbeti 101.bölüm kesintisiz ve canlı izle: Kızılcık Şerbeti son bölüm izle

Işıl, Nilay’a Meri’ye dikkat etmesi gerektiğini belirtirken Mustafa ve Meri’yi aynı odaya kilitleyerek bir tuzak kuruyor. Nilay ikiliyi aynı odada yakalarken, Mustafa’nın “Meri beni odaya kilitledi” sözleri tanıtıma damga vuruyor.

Sezon finaline yaklaşırken heyecanın giderek arttığı Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümünde yaşanacaklar şimdiden ilgiyle bekleniyor.

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