La Casa de Papel'in ünlü oyuncusu Türk dizisine transfer oldu

"La Casa de Papel" dizisinde Marsilya karakterine hayat veren Luka Peros, "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisine katıldı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
La Casa de Papel'in ünlü oyuncusu Türk dizisine transfer oldu
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 Ünlü oyuncu, dizide Bizans İmparatorluğu'nun son dönemlerinde şehir savunmasında kritik bir rol üstlenen komutan Giovanni Giustiniani karakterine hayat verecek.

La Casa de Papel'in ünlü oyuncusu Türk dizisine transfer oldu - Resim : 1

TRT 1’de yayınlanan "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisi, ikinci sezonuyla geri dönüyor. Dünyaca ünlü isimleri kadrosuna katan dizi, izleyiciler tarafından büyük merakla bekleniyor. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Hollywood yıldızı Ghassan Massoud’un yanı sıra, "La Casa de Papel" dizisinde Marsilya olarak tanınan Luka Peros da kadroya dahil oldu. Peros, dizinin 18. bölümünden itibaren ekranlarda olacak ve İstanbul'un fethi sırasında Bizans'ın savunmasında öne çıkan Giustiniani rolünü üstlenecek.

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