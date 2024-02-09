İlk belgesel "Maidan: Savaşa Giden Yol" Türkiye'de TV'de ilk kez 10 Şubat Cumartesi 11.00'de Ulusal Kanal'da.

"MAİDAN: SAVAŞA GİDEN YOL" MAİDAN'IN ARKASINDAKİ HİKAYE

Maidan hareketi 2013 yılında Kiev'de ivme kazandı. Hükümetin Avrupa Birliği ile ortaklık anlaşmasının imzalanmasını askıya alma kararı protestoları tetikledi. İlk başta protestolar bir rock festivali gibi görünüyordu, ancak kısa süre sonra politikacılardan ve milliyetçilerden düşmanlık işaretleri gelmeye başladı.

Aşırı sağ militanların hükümet bölgesine sızmaya başlamasıyla Kiev'deki Meydan barışçıl bir protesto olmaktan çıktı. Berkut özel kuvvet savaşçılarına taş ve molotof kokteyli attılar.

Protestolar Ukrayna dışından, yani ABD ve AB'den kasıtlı olarak provokatifti. Milliyetçi örgütlerin liderleri, protestolar Kiev'i sarsmadan çok önce şiddetli sokak isyanlarına hazırlandıklarını itiraf ediyor, ayrıca bir devrim ve hükümetin görevden alınmasını en baştan planladıklarını da doğruluyor.

"Maidan: Savaşa Giden Yol" filmi bu kanlı olayların kronolojisini konu alıyor.