MasterChef Çağatay elendi mi, diskalifiye mi olacak? Mehmet Şef ile tartışması stüdyoyu karıştırdı

MasterChef’in yeni bölüm fragmanında Çağatay ile Mehmet Şef arasında yaşanan gerginlik gündem oldu. Sosyal medyada “Çağatay diskalifiye mi edilecek?” sorusu öne çıktı.

Ebru Gül Müezzinoğlu


MasterChef Türkiye’de tansiyon yükseldi. Yarışmacılardan Çağatay, yeni bölüm fragmanında Mehmet Şef ile sert bir tartışmaya girdi. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler kısa sürede gündem olurken, izleyiciler “Çağatay elendi mi, diskalifiye mi olacak?” sorularını sormaya başladı.

Fragmanda Mehmet Şef’in Çağatay’a dönerek, “Bak seni geçen de uyardım, burada yarışmacılarla konuşuyoruz. Ağzını yüzünü oynatma bir tarafa, yukarıya çık dışarı, yeter ya!” sözleri dikkat çekti. Ardından şefin Çağatay’ı stüdyodan kovduğu anlar ekranlara yansıdı.

Görüntülerde Çağatay’ın sesini yükselttiği ve çıkış kapısına yönelirken bir yarışmacının üzerine yürüdüğü anlar da yer aldı. Tartışmanın kime yönelik olduğu tam netleşmezken, yeni bölümde bu sorunun yanıt bulacağı belirtildi.

ÇAĞATAY DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?

Yarışmada bugüne kadar fiziksel temas yaşandığında diskalifiyeler gündeme gelmişti. Bu nedenle Çağatay’ın yarışmadaki akıbeti merak konusu oldu. İzleyiciler, yeni bölümde diskalifiye kararı çıkıp çıkmayacağını öğrenmek için heyecanla bekliyor.

ÇAĞATAY DOĞANOĞLU KİMDİR?

27 yaşındaki Çağatay Doğanoğlu, İstanbul doğumlu ve özel şef (private chef) olarak çalışıyor. Geçtiğimiz sezon da MasterChef’e katılmış ancak elenmişti. Doğanoğlu’nun Liberya’da bir madende aşçılık yaparak 50 kişiye yemek hazırladığı ve bu deneyimiyle yarışmaya katıldığı biliniyor.

