MasterChef Türkiye All Star elenen isim belli oldu! MasterChef All Star 64. bölüm fragmanı yayınlandı! Stüdyoda gerginlik çıktı!

Zorlu geçen haftanın ardından heyecan dolu bir bölüm ile MasterChef Türkiye All Star eleme gecesiyle İzleyenleri ekran başına kilitledi. Bu akşam yarışmaya kim veda edecek sorusu en çok merak edilenler arasındaydı... Bu akşamki yeni bölümde yarışmaya kim veda etti belli oldu.

MasterChef All Star yarışması, 20 Ağustos tarihinde gerçekleşen eleme oyunu ile bir kez daha heyecanlandı.

MASTERCHEF TÜRKİYE ALL STAR ELENENİ BELLİ OLDU!

Heyecan dolu bir bölümün ardından son ikiye kalan Ayaz ve Rıfat arasında şefler kararını verdi ve yarışmaya veda eden isim Rıfat oldu.

STÜDYODA GERGİNLİK ÇIKTI!

SERGEN'DEN GERGİNLİK ÇIKARTAN AÇIKLAMALAR!

Sergen '' Burada efendi olanlar instagramdan it yazıyor dalkavuk yazabiliyor mesela'' sözleri olay yarattı.

İzleyicileri heyecan dolu bir yeni bölüm bekliyor. Daha fazla detay için takipte kalın!