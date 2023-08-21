MasterChef Türkiye All Star elenen isim belli oldu! MasterChef All Star 64. bölüm fragmanı yayınlandı! Stüdyoda gerginlik çıktı!

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MasterChef Türkiye All Star elenen isim belli oldu! MasterChef All Star 64. bölüm fragmanı yayınlandı! Stüdyoda gerginlik çıktı!
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Zorlu geçen haftanın ardından heyecan dolu bir bölüm ile MasterChef Türkiye All Star eleme gecesiyle İzleyenleri ekran başına kilitledi. Bu akşam yarışmaya kim veda edecek sorusu en çok merak edilenler arasındaydı... Bu akşamki yeni bölümde  yarışmaya kim veda etti belli oldu.

MasterChef All Star yarışması, 20 Ağustos tarihinde gerçekleşen eleme oyunu ile  bir kez daha heyecanlandı.

MASTERCHEF TÜRKİYE ALL STAR ELENENİ BELLİ OLDU!

MasterChef Türkiye All Star elenen isim belli oldu! MasterChef All Star 64. bölüm fragmanı yayınlandı! Stüdyoda gerginlik çıktı! - Resim : 1

Heyecan dolu bir bölümün ardından son ikiye kalan Ayaz ve Rıfat arasında şefler kararını verdi ve  yarışmaya veda eden isim Rıfat oldu. 

MasterChef Türkiye All Star elenen isim belli oldu! MasterChef All Star 64. bölüm fragmanı yayınlandı! Stüdyoda gerginlik çıktı! - Resim : 2

TIKLA İZLE : MASTERCHEF TÜRKİYE ALL STAR 64. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

MasterChef Türkiye All Star elenen isim belli oldu! MasterChef All Star 64. bölüm fragmanı yayınlandı! Stüdyoda gerginlik çıktı! - Resim : 3

STÜDYODA GERGİNLİK ÇIKTI!

MasterChef Türkiye All Star elenen isim belli oldu! MasterChef All Star 64. bölüm fragmanı yayınlandı! Stüdyoda gerginlik çıktı! - Resim : 4

SERGEN'DEN GERGİNLİK ÇIKARTAN AÇIKLAMALAR!

Sergen '' Burada efendi olanlar instagramdan it yazıyor dalkavuk yazabiliyor mesela'' sözleri olay yarattı.

MasterChef Türkiye All Star elenen isim belli oldu! MasterChef All Star 64. bölüm fragmanı yayınlandı! Stüdyoda gerginlik çıktı! - Resim : 5

İzleyicileri heyecan dolu bir yeni bölüm bekliyor. Daha fazla detay için takipte kalın!

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