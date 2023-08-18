Masterchef astarlı sütlaç tarifi! Zerdeli sütlaç nasıl yapılır?

Türk mutfağının vazgeçilmez tatlılarından biri olan sütlaç, Gaziantep yöresine ait astarlı sütlaç tarifi ile dikkatleri üzerine çekiyor. MasterChef programı sayesinde tekrar gündeme gelen astarlı sütlaç, özgün malzemeleri ve lezzeti ile öne çıkıyor. Bu tatlı, son dönemde sıkça tercih edilen tatlılar arasında yer alıyor. İşte özellikle MasterChef programında merak uyandıran astarlı sütlaç tarifi:

ASTARLI SÜTLAÇ TARİFİ:

Malzemeler:

4,5 su bardağı süt

Yarım su bardağı pirinç

1 kahve fincanı şeker (isteğe bağlı olarak ayarlanabilir)

1 çay kaşığından az tuz

Zerde İçin:

5 su bardağı su

1 su bardağı toz şeker

1 tük kahvesi pirinç

1 yemek kaşığı haspir (sarıkız otu)

Yapılış:

İlk olarak sütlaç kısmını hazırlamak için, 4,5 su bardağı sütü bir tencereye alın ve kaynamaya bırakın.

Yıkanmış pirinci kaynayan süte ekleyin ve koyulaşana kadar karıştırarak pişirin.

Karışım koyulaştığında tuz ve şeker ekleyin, tat zevkinize göre ayarlamalar yapabilirsiniz.

3-4 dakika daha pişirip ocaktan alın.

Elde edilen sütlaçı yarıya kadar kaselere dökün, oda sıcaklığına gelene kadar bekletin ve ardından buzdolabına koyun.

Ardından zerde kısmını hazırlamak için, pirinci yıkayıp süzün.

Tencereye aldığınız pirince su ekleyin ve yumuşayana kadar pişirin.

Şekerini ilave edip kıvam alana kadar karıştırarak pişirin.

Pişirme sırasında haspiri sıcak suya koyun, rengini çıkarmasını bekleyin.

Zerde koyulaştığında haspir suyunu ve kalan şekeri ekleyin, karıştırın.

5 dakika daha pişirip ocaktan alın.

Zerdeyi soğuduktan sonra sütlaçın üzerine dökün ve buzdolabında soğutun.

Soğuduktan sonra istediğiniz şekilde süsleyerek servis yapabilirsiniz.

Afiyet olsun!