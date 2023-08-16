Patlıcan oturma nasıl yapılır? Patlıcan oturmanın püf noktası

Patlıcanın her hali güzel, ancak hangisi favoriniz diye soracak olursanız bizce kesinlikle şöyle güzelce yapılmış bir patlıcan oturma deriz! Bu patlıcan oturtma tarifiyle sofralarınıza renk katacak lezzetli ve doyurucu olduğu kadar sağlıklı da bir seçenek sunuyoruz. Kolay hazırlanışıyla dikkat çeken bu tarifi denemek için malzemeler ve adımlar şu şekilde:

PATLICAN OTURMA NASIL YAPILIR? PATLICAN OTURMANIN PÜF NOKTASI

Malzemeler:

200 gram kıyma

3 büyük boy patlıcan

2 rendelenmiş domates

1 orta boy kuru soğan

2 adet biber (kırmızı, yeşil)

1-2 diş sarımsak

1 tutam maydanoz

Pul biber, kırmızı toz biber, tuz, karabiber, kimyon (baharat ölçüleri kişisel tercihe göre)

3-4 yemek kaşığı sıvı yağ

Salçalı Sos İçin:

2 yemek kaşığı salça

2-3 su bardağı su

Nasıl Yapılır?

Patlıcanları kalın halkalar halinde kesin ve tuzlu suda bekletin. Ardından arkalı önlü kızartın. Bir tavada yağınızı ısıtın, doğranmış soğanı ve biberleri hafifçe soteleyin. Üzerine kıymayı ekleyin ve kıymalar iyice kavruluncaya kadar karıştırarak pişirin. Son olarak rendelenmiş domatesi, ezilmiş sarımsağı, baharatları ekleyin ve suyunu iyice çekene kadar karıştırarak kavurun. Ocaktan almadan önce doğranmış maydanozu ekleyip karıştırın. Kızarmış patlıcanların ortalarını iç harçla doldurun. Patlıcanların dolma işlemi tamamlandıktan sonra üstlerine salçalı sosu gezdirin. Hazırladığınız patlıcanları 200 derece fırında pişirebilirsiniz. İsteğe bağlı olarak, fırından çıkmaya yakın rendelenmiş kaşar peyniri ekleyip erimesini sağlayarak servis yapabilirsiniz.

Afiyet olsun!