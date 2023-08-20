MasterChef Türkiye All Star son bölümde neler oldu? 7. Eleme adayı belli oldu! MasterChef All Star 63. bölüm fragmanı yayınlandı! Bu akşam kim elenecek?

MasterChef All Star yarışması, 19 Ağustos tarihinde gerçekleşen eleme potasıyla bir kez daha heyecanlandı. Bu hafta yarışmacılar, eleme potasına girebilmek için sıkı bir mücadele verdi. Gecenin en dikkat çekici anlarından biri, yarışmacıların Kilis mutfağının ünlü tarifi Kilis Tava'yı yapma çabasıydı. Bu özel tarifi en iyi hazırlayan yarışmacılar, eleme potasından kurtulmayı başardı.

MASTERCHEF ALL STAR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İzzet Usta'nın deneyimli rehberliğiyle Kilis Tava'yı yaratmaya çalışan yarışmacılar, lezzet ve yeteneklerini ortaya koyma fırsatı buldular. İlk etap sonucunda, en başarılı tabakları hazırlayan yarışmacılar ikinci aşama için seçildi. Bu aşamada Eda, Barış, Tolga, Batuhan ve Çağatay, eleme potasına girmemek için amansız bir çaba içine girdiler. Ancak, ikinci etap sonunda en zayıf performansı sergileyen yarışmacı, eleme potasında yer alacak isim olarak belirlendi.

MASTERCHEF ALL STAR'DA BU HAFTANIN ELEME POTASINDA KİMLER VAR

MasterChef All Star yarışmasının bu haftaki eleme potasında yer alan isimler ise Sergen, Esra, Alican, Sefa, Azize ve Rıfat olarak belirlendi. Bu yarışmacılar, eleme potasından kurtulabilmek için sonraki aşamalarda büyük bir mücadele verecekler.

Sonunda eleme potasının son iki adayı olan Eda ve Ayaz, MasterChef All Star'daki yerlerini aldılar. Ayaz, diğer yarışmacılara veda etmek zorunda kalacak mı, yoksa Eda mı veda edecek, merak konusu oldu.

MASTERCHEF ALL STAR'DA BU HAFTANIN 2. ELEME POTASINA GİDEN YARIŞMACI BELLİ OLDU!

MasterChef All Star'da 19 Ağustos'ta Gerçekleşen Eleme Sonucunda Ayaz İkinci Eleme Adayı Oldu

MasterChef All Star 19 Ağustos eleme potası sonucunda Ayaz'ın ikinci eleme adayı olduğu kesinleşti. Yarışmacılar, bir sonraki aşamada yeteneklerini göstermek ve eleme potasından kurtulmak için ellerinden geleni yapacaklar.

Günün ürünü Yassı Şeftali oluyor...

Zorlu geçen haftanın kritiğini yaparken Dilara ve Azize karşı karşıya geldi.

BU AKŞAM KİM ELENECEK?

Zorlu geçen haftanın ardından heyecan dolu bir bölüm izleyicileri bekliyor. Bu akşam yarışmaya kim veda edecek sorusu en çok merak edilenler arasında... Bu akşamki yeni bölümde yarışmaya veda edecek olan isim belli olacak. İyi seyirler. Detaylar için takipte kalın!