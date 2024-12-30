MasterChef’te ilk 4'e kalan üçüncü isim belli oldu

Şeflerin, yarışmacılardan başlangıç, ana yemek ve tatlı olmak üzere üç farklı tabak hazırlamalarını istediği bölümde, yarışmacılar birbirinden lezzetli yemeklerle şeflerin takdirini kazanmaya çalıştı. Puanlama sonucunda Eda, Somer Şef'ten aldığı kaşıkla ilk 4’e kalan üçüncü yarışmacı oldu. Beyza ise sunum hatasıyla geceye damgasını vurdu. İşte detaylar…

Beyza’nın Talihsiz Sunumu

Geceye, başlangıç tabağını hazırlayan Beyza, büyük bir aksilik yaşadı. Hazırladığı çıtır ekmekler tabağın içine düşerek sunumunu bozdu. Bu durum karşısında duygusal anlar yaşayan Beyza, gözyaşlarını tutamayarak şeflere duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Üzerimdeki ceketin hakkını vermek istiyorum. Çünkü benim yerimde olmak isteyen çok insan var. Böyle istemediğim tabaklarla çıkınca çok üzülüyorum.”

Eda’ya Şeflerden Destek ve Kaşık

İlk turda başarılı bir başlangıç tabağı hazırlayan Eda, 22,5 puanla Kerem’i yarım puan farkla geride bırakarak liderliğe yerleşti. Ancak tabaklamada kendini eleştiren Eda, Somer Şef’in desteğiyle moral buldu:

“Tabak gayet güzel. Kendini boşuna düşürme. İlk turda birinci oldun, bunu devam ettir.”

Son turda tatlı tabağını hazırlayan Eda, Somer Şef’ten tam not aldı. “Kusursuz, görülmemiş ve müthiş tatlı” diyen şef, Eda’ya kaşık atarak ödüllendirdi. 74 puanla balkona çıkan Eda, MasterChef Türkiye’nin ilk 4’ü için yerini garantiledi.

MasterChef Türkiye’nin İlk 4’ü Kimler?

Gece sonunda açıklanan puanlamada Eda’nın yanı sıra diğer yarışmacıların da yüksek performansları dikkat çekti. İlk 4 için rekabetin hız kazandığı programda, bir sonraki bölümde yaşanacaklar merakla bekleniyor.