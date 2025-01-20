Menajer Ayşe Barım soruşturmasında yeni gelişme

Menajer Ayşe Barım'a yönelik soruşturmada oyuncu Deniz Işın, 'mağdur' sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Mert Sagit Mert Sagit
Menajer Ayşe Barım soruşturmasında yeni gelişme
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Sinema ve televizyon sektöründe 'tekelleşme' suçlamalarıyla ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında, ID İletişim şirketinin kurucusu ve menajeri Ayşe Barım'a yönelik önemli bir gelişme yaşandı. Oyuncu Deniz Işın, Barım tarafından işinin engellendiğini iddia ederek, soruşturmada 'mağdur' sıfatıyla savcılığa çağrıldı. Işın, geçtiğimiz dönemde, Barım'ın kariyerini olumsuz etkileyerek, iş yapmasını engellediğini açıklamış ve bu durum medyada geniş yer bulmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yayımlanan paylaşımlar ve basın organlarında yer alan haberlerdeki iddiaları dikkate alarak, olayla ilgili resen soruşturma başlatmıştı. Bu soruşturma, sektörün önemli oyuncuları ve sanatçılarının menajerliğini yapan Barım hakkında, tekelleşme yoluyla piyasada haksız rekabete yol açtığına dair ciddi iddialar içermektedir. Ayşe Barım'a yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, Deniz Işın'ın ifadesi alınmak üzere savcılığa çağrıldı.

Soruşturma, Ayşe Barım'ın sektördeki etkisini sorgularken, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırma yoluna gittiği yönünde ciddi suçlamalar da içermektedir. Barım hakkında, yurtdışına çıkış yasağı konulmuş ve ID İletişim'in menajerliğini üstlendiği ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya da tanık sıfatıyla savcılığa ifade vermişti. Bu gelişmelerle birlikte, soruşturma süreci derinleşirken, Barım’ın sektördeki tekelleşme iddiaları ve bu durumun sanatçılar üzerindeki etkileri geniş bir şekilde ele alınmaktadır.

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