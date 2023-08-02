Müge Anlı hayranları üzülecek. ATV yönetimi kesin karar verdi. Yeni sezon için kötü haber

Müge Anlı ile Esra Erol'un programları, Türkiye'nin en sevilen gündüz kuşağı programları arasında yer alıyor. Her iki program da ATV ekranlarında izleyicilerle buluşuyor ve özellikle kadın seyircilerin ilgi odağı haline gelmiş durumda. Programların yeni sezonları ise izleyiciler tarafından en çok merak edilen konulardan biri olarak karşımıza çıkıyor.

YENİ SEZON TARİHİ ERTELENDİ İDDİASI



ATV'nin sevilen programları Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'un yeni sezonlarına dair henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, genellikle programların eylül ayının ortalarında başladığı biliniyor. Bu nedenle, her iki programın da yeni sezonlarına eylül ayının ortalarında başlaması bekleniyor.

Müge Anlı hayranları yeni sezon tarihini Ağustos sanıyorlardı. Gelen kötü haber ATV seyircilerini üzdü.

TV100'de yer alan habere göre; Müge Anlı İle Tatlı Sert geçtiğimiz programı geçtiğimiz sene yeni sezonuna 29 Ağustos tarihinde başlamıştı. Anlı'nın programının Eylül ayında başlaması bekleniyor.

Esra Erol'un ise yeni sezon tarihi ise henüz belli değil.

MÜGE ANLI EMEKLİ OLACAK İDDİASI

Öte yandan bazı haber sitelerinde ATV'deki Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı'nın emekli olacağına dair haberler yayımlanmıştı. Bu iddialar Müge Anlı tarafından doğrulanmadı. Eylül ayında Müge Anlı'nın programlarına kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.

Derleme: Ulusal.com.tr - Kaynak: TV100.com