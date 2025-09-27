Nejat İşler muhabir kavgası! Küfür ve kafa atma görüntüleri sosyal medyada olay oldu

Ünlü oyuncu Nejat İşler’in bir magazin muhabiriyle yaşadığı kavga sosyal medyanın gündemine oturdu. Geçtiğimiz akşam yaşanan olayda, alkollü olduğu öne sürülen İşler, kendisine soru yönelten muhabire tepki gösterdi.

Muhabirin ısrarlı soruları karşısında sinirlenen oyuncu, tartışmaya girdi. “Kavga edeceksek edelim” diyerek muhabirin üzerine yürüyen İşler, bağırmaya başladı. Ardından muhabire ağır sözler ve küfürler savurdu.

Küfrün ardından kendini kaybeden muhabir ise Nejat İşler’e kafa attı. Kısa süreli arbedeye dönüşen olay anı, çevredeki kameralar tarafından kaydedildi.