Piyasa 4.bölüm canlı ve reklamsız izle: Piyasa son bölüm izle

Ekranların yeni gözdesi piyasa, 4. bölümüyle bu akşam izleyicilerle buluşuyor. İlk üç bölümüyle büyük ilgi gören dizi, yeni bölümde tempoyu daha da artırıyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Piyasa 4.bölüm canlı ve reklamsız izle: Piyasa son bölüm izle
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Kenan ve Gani’nin Münevver’i koruma çabaları Münevver’i zor durumda bırakmıştır. Kenan, Münevver’e karşı son kozunu oynarken ikili bu kez kardeşleri üzerinden karşı karşıya gelir. Ahsen, Münevver için bir şeyler yapmaya çabalarken bilmeden Özge’nin de kariyerini etkiler. Adar aldığı sürpriz destek sayesinde farklı bir yola girerken Münevver Ahsen’in niyetini sorgular. Hiç beklenmedik bir olay Kenan ve Münevver arasındaki gerginliği tırmandırınca Münevver’in bir seçim yapması gerekecektir.

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