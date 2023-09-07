RTÜK kararını verdi! ‘LGBT propagandasına dur’ etkinliği ‘kamu spotu’ olarak yayınlanacak

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeleri Tuncay Keser ve İlhan Taşcı, bugün Üst Kurul'un oy çokluğuyla İstanbul Aile Vakfı'nın düzenleyeceği "LGBT Propagandasına Dur" etkinliğiyle ilgili kamu spotuna onay verdiğini duyurdu.

RTÜK kararını verdi! ‘LGBT propagandasına dur’ etkinliği ‘kamu spotu’ olarak yayınlanacak
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RTÜK, Saraçhane'de İstanbul Aile Vakfı'nın düzenleyeceği "LGBT Propagandasına Dur" etkinliğinin televizyon kanallarında kamu spotu olarak yayınlanmasına karar verdi.

RTÜK kararını verdi! ‘LGBT propagandasına dur’ etkinliği ‘kamu spotu’ olarak yayınlanacak - Resim : 1

RTÜK KARARINI VERDİ!

RTÜK Üst Kurulu 6 Eylül'de gerçekleştirdiği toplantıda İstanbul Aile Vakfı'nın düzenleyeceği "LGBT Propagandasına Dur" etkinliğiyle ilgili kamu spotunu görüştü.

Kamu spotunun TV kanallarında yayınlanması oy çokluğuyla kabul edildi.

KARAR RTÜK ÜYESİ İLHAN TAŞÇI'YI RAHATSIZ ETTİ!

RTÜK üyesi İlhan Taşcı kararla ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"İstanbul Aile Vakfı’nın Saraçhanede düzenleyeceği 'LGBT propagandasına dur' toplantı duyurusunun kamu spotu olarak TV’lerde yayınlanmasına oy çokluğuyla karar verdi. Vakfın gerekçesi ‘Bu gidişe dur denmezse 23 Nisan ve 19 Mayıs’ı kutlayacak çocuk ve gençlerimiz olmayacak’.” 
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