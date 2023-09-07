RTÜK kararını verdi! ‘LGBT propagandasına dur’ etkinliği ‘kamu spotu’ olarak yayınlanacak

RTÜK, Saraçhane'de İstanbul Aile Vakfı'nın düzenleyeceği "LGBT Propagandasına Dur" etkinliğinin televizyon kanallarında kamu spotu olarak yayınlanmasına karar verdi.

RTÜK KARARINI VERDİ!

RTÜK Üst Kurulu 6 Eylül'de gerçekleştirdiği toplantıda İstanbul Aile Vakfı'nın düzenleyeceği "LGBT Propagandasına Dur" etkinliğiyle ilgili kamu spotunu görüştü.

Kamu spotunun TV kanallarında yayınlanması oy çokluğuyla kabul edildi.

KARAR RTÜK ÜYESİ İLHAN TAŞÇI'YI RAHATSIZ ETTİ!

RTÜK üyesi İlhan Taşcı kararla ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: