Ruhun Duymaz 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Ruhun Duymaz dizisinin günü değişti!

Heyecanla beklenen dizi "Ruhun Duymaz"ın 7. bölümü 9 Eylül Cumartesi günü ekranlarda yayınlanacak. Başrolde Burcu Özberk ve Şükrü Özyıldız'ın yer aldığı yapımın yeni bölümü sosyal medyada büyük merak konusu oldu. Dizi hikayesi ve başrol çiftiyle dikkat çekiyor. 7. bölümde yaşanacaklar ise izleyicileri merak içinde bırakıyor.

RUHUN DUYMAZ 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI! YENİ GÜN - YENİ BÖLÜM

RUHUN DUYMAZ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Onur Karasu (Şükrü Özyıldız) genç yaşında daire başkanlığına terfi etmiş başarılı bir istihbarat ajanıdır ve bir süredir Türkiye'nin en büyük kuyumculuk şirketinin sahibi Civan Koral (Tuğrul Tülek)’in peşindedir. Koral Mücevherat'ı kirli işleri için paravan olarak kullanan Civan, bir suç örgütünün Türkiye temsilcisidir. Civan'ın yaptığı yasadışı işlerle ilgili belgeleri evindeki kasada sakladığını düşünen Onur, eve girip çıkabilmek için Civan'ın kardeşi Hilal (Aslı Sümen) ile sevgili olur. Civan’ın yurt dışına yerleşeceğini öğrendiğinde onu elden kaçırmadan belgeleri alabilmek adına Onur ani bir kararla Hilal'e evlenme teklif eder. Planı nişan günlerinde kasayı açmak ve kardeşinin nişanı için orada olan Civan'ı tutuklamaktır. Hesaba katmadığı şey ise; Hilal'in yakın arkadaşı Ece (Burcu Özberk) olur. Ece Onur’un ne işler çevirdiğini anlamaya çalışırken; Onur tarafından yakalanması onun da planlarını alt üst eder. Onur ve Ece; gece ve gündüz kadar iki zıt kutup, hiç istemedikleri bir biçimde birlikte çalışmak zorunda kalacaktır.

RUHUN DUYMAZ DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Dizide ; Burcu Özberk, Şükrü Özyıldız, Tuğrul Tülek, Aslı Sümen, Şehsuvar Aktaş, Zuhal Gencer, Ülkü Duru gibi oyuncular yer almaktadır.