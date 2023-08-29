28 Ağustos reyting sonuçları açıklandı! Türkiye en çok onu izledi

Televizyon dünyasının heyecan dolu günlerinden biri olan 28 Ağustos'ta, izleyiciler birbirinden iddialı yerli ve yabancı sinemaların ve programların reyting performansını merakla takip ediyor. Dün akşam ekrana gelen yapımlardan ve MasterChef Türkiye All Star'ın yer aldığı gecede, yapımlar birincilik mücadelesi veriyor. Reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi yapım gecenin birincisi oldu?

REYTİNG SONUÇLARI HEYECANI: 28 AĞUSTOS PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI MERAKLA BEKLENİYOR!

28 Ağustos Pazartesi günü televizyon ekranlarında yayınlanan dizilerin ve programların reyting sonuçları, izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

Özellikle, Ruhun Duymaz ve MasterChef Türkiye All Star gibi yapımların reyting sonuçları merak edilenler arasında.

28 AĞUSTOS PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! EN ÇOK HANGİ YAPIM İZLENDİ ?

28 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. Total'de birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Ruhun Duymaz, üçüncü sırada FOX Ana Haber yer aldı. AB'de ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada FOX Ana Haber, üçüncü sırada Ruhun Duymaz yer aldı.