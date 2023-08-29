28 Ağustos reyting sonuçları açıklandı! Türkiye en çok onu izledi

Televizyon dünyasında dün gece mücadele eden yapımlar. 28 Ağustos Pazartesi günü reyting sonuçları açıklandı! En çok hangi yapım izlendi?

28 Ağustos reyting sonuçları açıklandı! Türkiye en çok onu izledi
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Televizyon dünyasının heyecan dolu günlerinden biri olan 28 Ağustos'ta, izleyiciler birbirinden iddialı yerli ve yabancı sinemaların  ve programların reyting performansını merakla takip ediyor. Dün akşam ekrana gelen yapımlardan  ve MasterChef Türkiye All Star'ın yer aldığı gecede, yapımlar birincilik mücadelesi veriyor.  Reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi yapım gecenin birincisi oldu?

REYTİNG SONUÇLARI HEYECANI: 28 AĞUSTOS PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI MERAKLA BEKLENİYOR!

28 Ağustos reyting sonuçları açıklandı! Türkiye en çok onu izledi - Resim : 1

28 Ağustos Pazartesi günü televizyon ekranlarında yayınlanan dizilerin ve programların reyting sonuçları, izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

28 Ağustos reyting sonuçları açıklandı! Türkiye en çok onu izledi - Resim : 2

Özellikle, Ruhun Duymaz ve MasterChef Türkiye All Star gibi yapımların reyting sonuçları merak edilenler arasında.

28 AĞUSTOS PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! EN ÇOK HANGİ YAPIM İZLENDİ ?

28 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. Total'de birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Ruhun Duymaz, üçüncü sırada FOX Ana Haber yer aldı. AB'de ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada FOX Ana Haber, üçüncü sırada Ruhun Duymaz yer aldı.

29 Ağustos Salı televizyonda hangi filmler var ? Sinemaseverler bu filmleri izlediniz mi? Filmlerin konuları nelerdir? Oyuncuları kimlerdir ?29 Ağustos Salı televizyonda hangi filmler var ? Sinemaseverler bu filmleri izlediniz mi? Filmlerin konuları nelerdir? Oyuncuları kimlerdir ?Medya
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