'Şakir Paşa Ailesi' köşkündeki yangının nedeni ortaya çıktı!

Vahide Perçin ve Fırat Tanış’ın başrollerini paylaştığı "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisinin Kartal’daki platosunda geçtiğimiz günlerde büyük bir yangın meydana geldi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
'Şakir Paşa Ailesi' köşkündeki yangının nedeni ortaya çıktı!
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 Med Yapım’ın Now TV için çektiği dizi, kısa sürede büyük beğeni kazandı. Ancak, dizi setinin Kartal’daki 1.200 m²’lik platosunda gece saatlerinde çıkan yangın büyük paniğe yol açtı. "Şakir Paşa Köşkü" seti, yangında "tamamen" yok oldu.

Yangın nedeniyle bir süre ara verilen çekimler, önceki gün yeniden başladı.


Yangının Nedeni Belli Oldu

Dizinin platosundaki yangının nedeniyle ilgili rapor açıklandı. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, itfaiye raporunda yangının elektrik kaynaklı olduğu belirtildi.

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