Semicenk Manisalı hayranlarıyla buluşacak
Yunusemre Belediyesi, 100. yıl etkinlikleri çerçevesinde ünlü şarkıcı Semicenk’i Manisa’da ağırlayacak.
Yunusemre Belediyesi, zafer coşkusunun 100. yılını Manisa’da doruğa ulaştıracak. Zafer Haftası etkinlikleri çerçevesinde ünlü şarkıcı Semicenk, hayranları ile buluşacak.
SEMİCENK HEYECANI!
Laleli Mahallesindeki Yunusemre Etkinlik Alanı’nda düzenlenecek konser, 26 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00’da gerçekleştirilecek.
Ücretsiz olan halk konserine Manisalıları davet eden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, 26 Ağustos Cumartesi günü zafer coşkusunun doyasıya yaşanacağını söyledi.
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