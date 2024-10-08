Sosyal medyada kullananlar dikkat: Sosyal medyada siber tehdit

Siber suçlular, her an sosyal medya platformlarında yeni kurbanlar arıyor. Kişisel verileri çalarak dolandırıcılık yapmanın yanı sıra hesapları ele geçirip kötü niyetli bağlantılar ve içerikler için kullanabiliyor.

Yasin Emre Gök Yasin Emre Gök
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Siber suçlular, her an sosyal medya platformlarında yeni kurbanlar arıyor. Kişisel verileri çalarak dolandırıcılık yapmanın yanı sıra hesapları ele geçirip kötü niyetli bağlantılar ve içerikler için kullanabiliyor.  Peki, kullanıcılar bu tehlikelerden nasıl korunabilir? Sosyal medya hesaplarınızı güvence altına almanın yollları nelerdir? İşte ayrıntılar.

Siber Güvenlik tehditleri, sosyal medyadan sahte hesaplara kadar pek çok farklı yöntemle kullanıcıların güvenliğini tehdit ediyor.

Kişisel veriler çalınıyor. Maksatlı içerikler için kullanılıyor.

Güvenilir bir kaynak gibi hörünen sahte mesaj ve e-postalar kullanıcılara gönderiliyor. Bu da sosyal medya kullanıcıları için büyük bir risk oluşturuyor.

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