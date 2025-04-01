Survivor 2025 1 Nisan salı kesintisiz ve canlı izle: Survivor canlı izle

Survivor 2025, bu yıl All Star - Gönüllüler formatıyla izleyici karşısına çıkacak. Acun Ilıcalı’nın yapımcılığında hazırlanan yarışma, 1 Nisan 2025 Salı günü itibarıyla TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Heyecan dolu yarışmanın başlamasıyla birlikte, yarışmacılar kıyasıya mücadele edecek.

Survivor 2025 kadrosu açıklandı!

Yeni sezonda yarışacak All Star ve Gönüllüler kadrosu belli oldu. İşte merakla beklenen isimler:

All Star 2025 kadrosu:

Zeynep Alkan

Serenay Aktaş

Batuhan Karacakaya

Adem Kılıç

İsmail Balaban

Ayşe Yüksel

Sema Aydemir

Barış Murat Yağcı

Yağmur Banda

Gönüllüler 2025 kadrosu:

Tuğba Yeni

Dilşah Kurt

Batuhan Gökgöz

Mevlüt Koçak

Göksu Küçükali

Adilhan Numan

Kaan Kazgan

Kübra Avcı

Survivor 2025 hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2025, Acun Ilıcalı’nın sunumuyla her akşam saat 20:00’de izleyiciyle buluşuyor. Yarışmayı canlı izlemek isteyenler için TV8’in frekans bilgileri ve canlı yayın linki aşağıda yer alıyor.