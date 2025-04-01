Survivor 2025 1 Nisan salı kesintisiz ve canlı izle: Survivor canlı izle
TV8, Survivor All Star, Survivor Panorama, Survivor Ekstra ve MasterChef Türkiye gibi popüler programlarla izleyicileri ekran başına toplamaya devam ediyor. Kanal, Survivor 2025 ile yeni sezona iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.
Survivor 2025, bu yıl All Star - Gönüllüler formatıyla izleyici karşısına çıkacak. Acun Ilıcalı’nın yapımcılığında hazırlanan yarışma, 1 Nisan 2025 Salı günü itibarıyla TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Heyecan dolu yarışmanın başlamasıyla birlikte, yarışmacılar kıyasıya mücadele edecek.
Survivor 2025 kadrosu açıklandı!
Yeni sezonda yarışacak All Star ve Gönüllüler kadrosu belli oldu. İşte merakla beklenen isimler:
All Star 2025 kadrosu:
Zeynep Alkan
Serenay Aktaş
Batuhan Karacakaya
Adem Kılıç
İsmail Balaban
Ayşe Yüksel
Sema Aydemir
Barış Murat Yağcı
Yağmur Banda
Gönüllüler 2025 kadrosu:
Tuğba Yeni
Dilşah Kurt
Batuhan Gökgöz
Mevlüt Koçak
Göksu Küçükali
Adilhan Numan
Kaan Kazgan
Kübra Avcı
Survivor 2025 hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2025, Acun Ilıcalı’nın sunumuyla her akşam saat 20:00’de izleyiciyle buluşuyor. Yarışmayı canlı izlemek isteyenler için TV8’in frekans bilgileri ve canlı yayın linki aşağıda yer alıyor.