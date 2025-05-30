Survivor 2025 30 Mayıs kesintisiz ve canlı izle: Survivor canlı izle

TV8 kanalının her sezon büyük ilgiyle takip edilen yarışması Survivor, yeni bölümüyle ekranlara geldi. Bu yıl “Survivor 2025 All Star – Gönüllüler” formatıyla yayınlanan programda heyecan dolu anlar yaşandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Survivor 2025 30 Mayıs kesintisiz ve canlı izle: Survivor canlı izle
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Bireysel oyunların başladığı haftada nefes kesen mücadeleler yaşandı. İlk etapta Hikmet-Ayşe, Adem-Sevgi, Meryem-Volkan ve Aycan-Batuhan eşleşmeleriyle karşılaşmalar yapıldı.

İlk tur karşılaşmalarının ardından Ayşe, Meryem, Batuhan ve Adem bir üst tura yükselen isimler oldu. Aycan, Volkan, Hikmet ve Sevgi ise bireysel kolye mücadelesinde elenen yarışmacılar olarak bugün adaya veda etme riskini taşıyor.

İkinci turda Ayşe-Meryem ve Adem-Batuhan eşleşmeleri gerçekleşti. Bu turun sonunda Meryem ve Batuhan kolye mücadelesi için finale kalmayı başardı.

Survivor 2025 All Star – Gönüllüler”, rekabet dolu yarışmaları ve zorlu ada şartlarıyla izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Yarışmacılar adada hayatta kalma mücadelesi verirken, seyirciler de bu heyecanı nefeslerini tutarak izliyor.

Bu akşam oynanacak düellolar, “Survivor 2025 All Star – Gönüllüler” izleyicilerine unutulmaz anlar yaşatacak. Peki, düelloyu kaybederek adaya veda eden isim kim olacak?

CANLI İZLE:

https://www.tv8.com.tr/canli-yayin

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