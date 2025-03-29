TRT Çocuk’un sevilen kahramanı Momo, sinemada izleyiciyle buluştu

TRT ortak yapımı olan film, 2016’dan bu yana TRT Çocuk ekranlarında yayınlanan Akıllı Tavşan Momo çizgi filminin maceralarını beyaz perdeye taşıyor.

Film, Momo ve arkadaşlarının yaşadığı Şarkılı Ormana izinsiz giren iki kötü niyetli insanın, sevimli keman virtüözü Yumi’yi kaçırması ve onu satmaya çalışmasını konu alıyor. Momo, sadık dostlarıyla birlikte Yumi’yi kurtarmak için tehlikelerle dolu bilinmez bir dünyaya adım atıyor.

Galada, film gösterimi öncesinde Musa Göçmen ve orkestrası, konuklara filmin şarkılarından örnekler sundu.

TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, filmin beş yıllık bir çalışmanın ürünü olduğunu belirtti. Yapımcılığını Mustafa Karayer, yönetmenliğini Mahmut Hasan, hikayesini Gül Ebru Turna, senaryosunu ise Serap Özgür üstlendi.

Filmin yapımcısı Mustafa Karayer, “Çocuklar için güzel bir bayram hediyesi oldu. Ailelere, çocuklarını Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip filmine götürmelerini tavsiye ederim.” dedi.

Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip, sadece bir animasyon filmi olmanın ötesinde çocuklara hayvan hakları, dostluk, cesaret ve dayanışma gibi evrensel değerleri etkileyici bir hikâye ile aktarıyor.

28 Mart'ta Türkiye'de vizyona giren film, ABD başta olmak üzere dünya genelinde de izleyiciyle buluşacak.