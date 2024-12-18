TRT Farsça dijital yayınına başladı

TRT, yabancı dillerdeki yayınlarına bir yenisini daha ekledi. Yeni dijital haber platformu TRT Farsça’nın tanıtımı Ankara’da yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Farsi'nin batının hegemonyasına karşı mücadele edeceğini vurguladı.

- Batılı haber merkezlerinin bütün dünyada insanlığı maruz bıraktığı bir enformasyon tekeli ve diğer taraftan da bir dezenformasyon potansiyeli var. Bu tekeli, potansiyeli, bu tehlikeyi ortadan kaldırmamız ve bunun için mücadele etmemiz gerekiyor. ++ TRT Farsça'nın bir diğer önemi de bölgenin iki kadim ülkesi, Türkiye ve İran ilişkilerine de özellikle katkı sağlayacak olmasıdır.

Türkiye'nin aktif dış politikasıyla paralel bir çizgide yayın yapacaklarını belirten TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT Farsça'nın hedefini açıkladı.

- TRT Farsça'nın mottosunu her insan bir dünya, her haber bir hikaye olarak belirledik. TRT Farsça ile İran, Afganistan ve Tacikistan'ı kapsayan ve 130 milyondan fazla Farsça konuşan insanın bulunduğu geniş bir coğrafyaya seslenerek, bu bölgeyle ortak kültürel bağlarımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz.

TRT World, TRT Arabi televizyon kanalları ile Almanca, Rusça, Fransızca ve İspanyolcanın yanı sıra Balkan ve Afrika dillerindeki dijital haber platformları da yayın yapmaya devam ediyor.



Tanıtım programında Hazreti Mevlana'nın mesnevisinden bestelenen Türkçe ve Farsça eserler seslendirildi.