TRT'den komşulara düşmanlık politikası! TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı’nın, TRT Farsça ile ilgili sözleri Türkiye ve İran’da büyük tepki çekti

TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Zahid Sobacı’nın TRT Farsça kanalının açılmasıyla ilgili yaptığı konuşma Türkiye ve İran’da tepkilere neden oldu. Zahid Sobacı, "Bu yılın sonunda TRT Farsça geliyor. İran’ı rahatsız etmek durumundayız. İran’ı rahatsız etmek zorundayız." dedi.

Aynı zamanda Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı; SETA mensubu olan TRT Genel Müdürü, Uludağ Üniversitesi’nin akademik yıl açılışında yıl sonunda TRT Farsça’yı açacaklarını ve üzerine basa basa bununla İran’ı rahatsız edeceklerini söyledi.

Sobacı’nın bu sözleri TRT Rusça’ya yapılan bir atamayı tekrar gündeme getirdi. Kurulduğu günden bu yana Rusya karşıtı yayınlar yapan TRT Rusça’nın başına geçen yıl Kazakistan Vatandaşı Nazgul Kenzhetay getirilmişti. Rusya’dan sınır dışı edilen Kenzhetay, Rusya’yı hedef alan ve Ukrayna’yı öven çok sayıda yayın yaptı.

Nazgul Kenzhetay, daha önce çalıştığı basın kuruluşlarında da sadece Rusya değil Çin hakkında da Türk kamuoyunu Batı'nın yalanlarına inandırmaya çalışmıştı.