Türk Haber Ajansları Birliği Kuruldu!

Anadolu Ajansı, "Türk Haber Ajansları Medya Zirvesi: Medyada Birlik ve Gelecek Vizyonu" programı düzenledi. Programda atılan imzalar ile Türk Haber Ajansları Birliği (ATNA) kuruldu.

Türk Haber Ajansları Birliği Kuruldu!
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Bakırköy'deki bir otelde düzenlenen programda Anadolu Ajansı (AA), Azerbaycan Devlet Haber Ajansı (AZERTAC), Kırgız Ulusal Haber Ajansı (Kabar), Özbekistan Ulusal Haber Ajansı (UzA) ve Kazakistan'dan Qazcontent arasında ATNA'nın kuruluş belgesi imzalandı. Birlik, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, AZERTAC Yönetim Kurulu Başkanı Vugar Aliyev, Kabar Genel Müdürü Mederbek Shermetaliev, Qazcontent Yönetim Kurulu Başkanı Bekzat Zhussupov ve UzA Genel Müdürü Abdisait Kuchimov tarafından atılan imzaların ardından hayata geçirildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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