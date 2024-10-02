Türkiye’nin dijital platformu tabii’nin yeni sezonu görkemli bir etkinlikle tanıtıldı

TRT’nin dijital platformu tabii'nin yeni sezon etkinliği, TRT yönetimi, üst düzey bürokratlar, sanatçılar, dizi ve film sektörü profesyonelleri ile kültür sanat ve spor camiasının önde gelen isimlerinin katılımıyla İstanbul’da gerçekleşti. Cem Özer ve Tuba Ünsal’ın sunuculuğunu üstlendiği gecede platformun merakla beklenen yeni orijinal yapımları ve sevilen dizilerinin yeni sezonları tanıtılırken, tabii’nin UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını yayınlayan tek dijital platform olarak spor yayıncılığında yeni bir dönem başlattığının altı çizildi. Gecede, pop müzik sanatçısı Sinan Akçıl da sahne aldı.

“tabii’nin yeni dönemi, gururlanacağımız bir bahar olacak”

Gecede konuşan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, “Türkiye’nin kamu yayıncılığı sorumluluğunu üstlenen bizler, etik değerler sınırları içinde kalarak her yaş grubuna ve ilgiye uygun içeriklerimizi, büyük bir özveri ve hassasiyetle hazırlıyoruz. Geçtiğimiz yıl mayıs ayında uluslararası dijital platformumuz tabii’yi kurarak, hem mecralarımıza bir yenisini daha ekledik hem de anlatının ve içeriğin merkezini Türkiye’ye taşıma iradesini ortaya koyduk. tabii’nin kuruluşu, sadece ülkemiz için değil, yayın ve yapım alanında görmezden gelinen, kendi hikâyesini anlatamayan, algılara mahkûm edilen milyarlarca insan için de önemli bir eşiğin aşılması demekti. Zira bugün, içerik kartellerinin insanları tek tipleştirme gayesine mahkûm ettiği kültürel bir yapıyla karşı karşıyayız. Bu kültürel yapı, dijital alanı tahakküm altına almış ve bu alan; benzer bakış açıları, benzer tepkiler, benzer hayat tarzları, benzer öncelikler oluşturmak için seferber edilmiş durumdadır.” ifadelerini kullandı.

“tabii, kendi hikayemizin yine kendimizce yazılacağının ve anlatılacağının beyanıdır”

Dijital alanın karşıtlıkları besleyen, uçları ve sapkınlıkları normalleştiren, az olanı çok gibi gösteren, bilinçli ve sistematik bir şekilde belirli değerleri dayatan bir alan olduğunu belirten Sobacı, “Bu alanda var olmak ise, çoğunlukla onların hassas noktalarına az ya da çok değinmeyi; hikâyenizi onların beklentilerine göre şekillendirmeyi bir ön koşul olarak karşınıza çıkarmaktadır. Cinsiyetsizleştirme politikalarının uygulama sahası haline gelen, aile kurumunun hedef tahtasına oturduğu böylesi bir dijital alan, insanlığın geleceği için büyük bir tehdit oluşturuyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ifadesiyle, ‘kutsala ve fıtrata karşı bir savaşa dönüşen bu kuşatmayı yarmak ve yıpratmak’ için mücadele ediyoruz. Yapım ve yayın alanında adil temsili savunuyor, dijital alanda da ‘daha adil bir dünya mümkün’ diyoruz. Sığ değil, derinlikli; aile kurumunu tahrip eden değil, aile dostu; bilinçaltına hitap eden mesajlarla kirletilmiş değil, temiz içeriklerle izleyicilerimizin karşısına çıkıyoruz. Bu bağlamda tabii, kendi hikayemizin yine kendimizce yazılacağının ve anlatılacağının beyanıdır. tabii, tüm dayatmalara karşı, sağlam bir duruşun tezahürüdür. Ve tabii, yapayların hakim kılınmaya çalışıldığı bir dünyada, ismiyle müsemma doğal bir kaynaktır.” dedi.

“Çok yakında tabii’nin uluslararası açılımını da gerçekleştireceğiz”

Kurulduğu ilk günden bugüne TRT’nin, Türkiye’de bir yapım ekosisteminin doğmasına ve büyümesine vesile olduğunu aktaran Sobacı, dijital platform tabii’nin de, bu ekosistem için büyük önem taşıdığını ve tabii’nin varlığı sayesinde ülkemizin yapım ekosisteminin yepyeni projelerle güçlendiğini aktardı.

tabii’nin henüz bir yıl gibi kısa bir sürede 6 milyonu aşan üye sayısına ulaştığını söyleyen Sobacı, “Bir yandan içeriklerimizdeki çeşitliği arttırırken, diğer yandan milyonlarca içeriğin arasından sıyrılarak izleyicinin dikkatini çekmek için işin sanatsal tarafının büyük önem arz ettiğinin bilinciyle hareket ediyoruz. ‘tabii’nin yeni dönemine, üyelerimize temiz ve izlediklerine değecek içerikler sunma sorumluluğuyla hazırlandık. Bu projelerin tabii’de yer alması, sektörün tüm aktörleri için hem ekonomik kazanım hem daha fazla tanınma hem de uluslararası bir yolculuk fırsatı doğuruyor. tabii ile Türk yapımlarına yaptığımız yatırımı, başka hiçbir yerli veya yabancı platform bu kadar hızlı yapamamıştır. Çok yakında tabii’nin uluslararası açılımını da gerçekleştirecek ve dünyadaki Türk yapımlarına olan talebi karşılamak noktasında önemli bir boşluğu dolduracağız.” şeklinde konuştu.

“tabii, Türkiye Cumhuriyeti’nin bir markası olarak ülkemizi dünyada layıkıyla temsil edecek”

İnsanlığı seçeneksizliğe mahkûm bırakan farklı dijital platformların karşısına, kendi hikâyeleri ve kendi dijital platformlarıyla çıkacaklarını söyleyen Sobacı, “Hedef kitlesi tüm dünya olan TRT olarak, Türk dijital yayıncılık sektörünün öncüsü olmak için çıkacağımız bu yoldaki amacımız; ülkemizin gerçek hikâyesini, iradesini, sözünü, dünyaya birinci ağızdan anlatmaktır. Bunu yaparken, yumuşak güç unsuru haline gelen dizilerimiz aracılığıyla Türkiye’nin tanıtımına destek vermek ve turizmden ticarete tüm alanlarda ülkemize katma değer sağlamaktır. Masada ve sahada güçlü Türkiye’nin, dijitaldeki gücü olmaktır. İddiamızın büyüklüğü, Türkiye’nin büyüklüğünden kaynaklanmaktadır. İnanıyorum ki, uluslararası yolculuğuna başlamak için gün sayan tabii, sadece bir TRT markası olarak değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin bir markası olarak ülkemizi dünyada layıkıyla temsil edecek. En iyiyi arama ve yoğun çalışmalarla işlediğimiz bu mümbit topraklarda sürgün veren tüm yapım ve içeriklerimiz, tüm dünyadan değerli izleyicilerimizin takdirleriyle çiçek açacak ve tabii’nin yeni dönemi, gururlanacağımız bir bahar olacak.” beyanlarında bulundu.

tabii’nin yeni projeleri büyük beğeni topladı

Ayrıca tabii’nin yeni sezon için hazırladığı reklam filmleri de büyük ilgiyle karşılandı. Kültür-sanat dünyası, üst düzey bürokrasi, medya sektörü ve spor camiasından isimleri bir araya getiren etkinlik, ünlü oyuncular Cem Özer ve Tuba Ünsal’ın sunuculuğunda gerçekleşti. Özel gösterimlerin yer aldığı gecede, pop müzik sanatçısı Sinan Akçıl da sahne aldı. Ünlü oyuncuların, yapımcıların, senaristlerin ve sektörün önde gelen simalarının katıldığı etkinlik, aile fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Yeni sezonuyla tabii, “İzlediğine Değsin” diyor!

tabii’nin yeni sezonunda seyirciye “izlediğime değdi” dedirtecek pek çok yeni orijinal yapım yer alıyor. Ahmet Kural ve Selçuk Aydemir’i bir araya getiren kara komedi “Gassal”; Ozan Akbaba imzalı aksiyon dizisi “Çırak”; vicdanı ile kariyeri arasında kalan bir bankacının hikâyesini anlatan “Yankı: Görünmez El”; Gürkan Uygun’un namlı bir kabadayıyı canlandırdığı “Marnalı”; Akın Aksu’nun kaleminden çıkan “Cihangir Cumhuriyeti”; Cem Gelinoğlu’nun başrolde oynadığı komedi dizisi “% İki”; eski bir mafya babasının gülünç maceralarını anlatan “Kız Babası” gibi yeni orijinal diziler izleyiciyle buluşacak. Ayrıca “Küçük Dahi İbn-i Sina” ile birlikte “Tozkoparan İskender: Sır”, “Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî”, “Hay Sultan”, “Yeşil Deniz Milenyum” ve “Mahsusa” gibi çok sevilen tabii orijinal dizilerinin yeni sezonları da yakında tabii’de olacak. Bunun yanı sıra izleyiciler, Avrupa’nın prestijli futbol turnuvaları UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’ndeki tüm maçları tabii’den takip edebiliyor.

Yeni sezonda tabii’den iki farklı izleme seçeneği

Oldukça iddialı girdiği yeni dönemde tabii izleyicileri için iki farklı izleme seçeneği sunuyor. tabii’nin ücretsiz versiyonunda TRT kanallarının canlı yayınlarına, TRT’nin güncel ve arşiv içeriklerine reklamlı olarak erişilebiliyor. tabii Premium abonelik ise 30’un üzerinde tabii orijinal yapımının, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’ndeki tüm maçların, klasikleşen TRT dizilerinin, tüm TRT kanallarının canlı yayınlarının, ses getiren film, dizi ve belgesellerin yer aldığı reklamsız izleme keyfi sunan bir üyelik paketini kapsıyor. Bu pakette (canlı TV kanalları hariç) tüm içerikleri reklamsız izleme, TV kanallarını 24 saat geri alıp izleme, içerikleri indirip çevrim dışı izleme özellikleri ve yüksek kaliteli görüntü seçeneği sunuluyor. İzleyiciler istedikleri yer ve zamanda akıllı cihazları yahut bilgisayarları üzerinden ulaşabilecekleri bu premium içerik paketine ayda 99 TL’ye sahip olabiliyor.