Borusan Next Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin ana sponsoru

Sektörde her zaman öncü olmayı, yeniliklerle fark yaratmayı hedeflediklerini belirten Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, “Bugün Borusan Otomotiv Grubumuzun en yeni markası Borusan Next’in Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi sponsorluğunu resmileştirecek imzaları atmak üzere bir araya geldik. 40. yılımızı kutladığımız şu günlerde premium otomotiv sektöründe sunduğumuz ayrıcalıklı hizmet kalitemizi, yüksek müşteri memnuniyetini ve bizlere duyulan güveni kullanılmış otomobil pazarına da yansıtan Borusan Next markamızla Türk basketbolunun yükselen başarısında bizim de katkımız olsun istedik. Bu anlaşmayla Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 2024 – 2025 sezonu ana sponsorları arasında yer almaktan büyük bir heyecan ve gurur duyuyoruz.



Premium otomobil ve motosiklet segmentinde öncü ve tercih edilen bir şirket olarak vizyonumuz her zaman fark yaratmak oldu. Bu vizyonumuz doğrultusunda, kullanılmış otomobil pazarındaki güven ve kalite sorununu ortadan kaldırmak için Borusan Next ile çıktığımız yolda, yalnızca iş dünyasında güçlü adımlar atmayı değil; aynı zamanda topluma kalıcı değerler katmayı da amaçlıyoruz. Bu iş birliğini, bir sponsorluk anlaşmasının ötesinde, kurumumuzun sosyal sorumluluk çalışmalarının da bir parçası olarak görüyoruz. Sporun birleştirici gücüne inanarak bu desteğimizi uzun yıllar sürdürmek niyetindeyiz.



Bize bu imkanı sunan başta Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Sayın Hidayet Türkoğlu olmak üzere tüm Federasyon yetkililerine ve Türk basketbolunun gelişiminde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Borusan Next olarak, sponsorluğumuzun Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’ne hayırlı olmasını diliyor, tüm kulüplerimize ve sporcularımıza şimdiden başarılı bir sezon temenni ediyorum.” dedi.



Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ise ”Bugün burada, basketbolun yalnızca bir spor dalı değil, aynı zamanda toplulukları bir araya getiren ve coşkusuyla insanları kucaklayan bir köprü işlevi gördüğünü vurgulamak için toplandık. Ülkemizdeki bu büyüyen heyecan, ligimizdeki rekabet ile daha da güçleniyor. Bildiğiniz üzere, geçtiğimiz pazar günü Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes’in mücadelesiyle gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kupası, Basketbol Gelişim Merkezi’mizin açılışıyla birleşti. Bu özel etkinlikte, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle, tüm kulüplerimizden temsilciler, Dünya ve Avrupa Basketbol Federasyonlarından misafirler, sponsorlarımız ve efsaneleşmiş milli sporcularımız bir araya geldi.



Basketbolumuz adına bu önemli günde bizlerle olan tüm davetlilerimize bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bu birliktelik, Türk basketbolunun gücünü ve dayanışmasını bir kez daha gözler önüne serdi. Açılış, basketbol camiamızın görkemini ve enerjisini yansıtan unutulmaz bir an oldu. Bu yeni merkez, yalnızca bir gelişim alanı değil; aynı zamanda basketbolun eğlenceli ve dinamik dünyasına çekecek bir mıknatıs işlevi görecek. Burada yaratılacak olan sinerji, Türk basketbolunun büyümesine katkıda bulunacaktır.



Türkiye'de basketbol, yalnızca bir spor dalı olmanın ötesinde, güçlü bir marka değeri taşıyor. Bu değer, hem ulusal hem de uluslararası ölçekte Türk basketbolunu öne çıkarıyor. Sponsorluk anlaşmaları, bu marka değerinin artmasında kritik bir rol oynuyor ve biz, sponsorlarımızı yalnızca finansal destek sağlayanlar olarak değil, aynı zamanda stratejik iş ortakları olarak görüyoruz.



Bu iş birlikleri, kulüplerimize sağladıkları kaynakların yanı sıra, marka iletişim fırsatlarını da artırarak, her iki tarafın da kazanmasını sağlıyor. Böylece, sponsorlarımızla birlikte Türk basketbolunun tanıtımını güçlendirirken, daha geniş kitlelere ulaşma imkanı buluyoruz. Bu yaklaşım, basketbolun toplumsal etkisini artırarak, sporun dinamizmini ve birleştirici gücünü pekiştiriyor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 2024-2025 sezonunun başlamasına sayılı günler kaldı. Avrupa’nın en prestijli liglerinden biri olarak gösterilen bu platformda mücadele edecek tüm takımlarımıza buradan başarılar diliyorum.



Bu sezon, ülkemizin kullanılmış otomobil pazarındaki yeni markası Borusan Next’in, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin ana sponsoru olarak aramıza katılması, bizlere büyük bir gurur ve heyecan veriyor. Bu anlaşma, basketbolun birleştirici gücü ve rekabet azminin Borusan Next’in kalitesiyle buluşmasını sağlayacak. Her iki markanın da birbirine katacağı değer, sadece bugüne değil, geleceğe de ışık tutacak. Bu iş birliğinin uzun yıllar sürecek bir ortaklığın başlangıcını müjdelediğine inanıyorum. Bu anlaşma sürecindeki katkıları için Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Sayın Hakan Tiftik, Kullanılmış Oto Platformu Genel Müdürü İlker Baydar ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi.



Borusan Next Hakkında

Borusan Next, Türkiye'de Premium otomotiv perakendeciliğinin öncülerinden Borusan Otomotiv'in kullanılmış otomobil pazarındaki yeni markasıdır. Çoklu marka stratejisiyle nakit alımdan takasa, satıştan servise, finansmandan sigorta çözümlerine kadar ikinci el pazarındaki tüm ihtiyaçları üstün hizmet kalitesi ve yüksek güvenle tek çatı altında karşılamaktadır.



Her marka ve model aracı, tüketicilerle Borusan Otomotiv kalitesi ve güvencesiyle buluşturup ikinci el otomobil pazarındaki güven sorununu ortadan kaldıran Borusan Next, tüketiciye tam entegre bir yapı üzerinden ekspertiz, alım satım, takas, ihale ve değerleme gibi ikinci el otomobil pazarını ilgilendiren hizmetlerin tümüne tek bir noktadan erişim imkanı sağlamaktadır.



Borusan Otomotiv Grubu bu yıl 40. yaşını kutluyor.



Premium otomotiv sektöründeki yolculuklarına Borusan Holding ve GIWA Holding’in 1984 yılında gerçekleştirdiği ortaklıkla BMW Türkiye distribütörü olarak ve tek bir markanın temsilciliğiyle mütevazi bir ekiple başlayan Borusan Otomotiv Grubu serüvenlerine bugün çatısı altında Türkiye temsilciliğini üstlendikleri 5 otomotiv markası, 25 Yetkili Satıcı, 46 Yetkili Servis ve 7 ayrı grup şirketi ile devam ediyor.



Borusan Otomotiv İthalat BMW, MINI ve BMW Motorrad markalarının distribütörlüğünü yürütürken, Borusan Otomotiv Pazarlama ise Range Rover, Defender, Discovery ve Jaguar markalarının distribütörüdür. Borusan Oto, Borusan Otomotiv Grubu’nun Türkiye’de temsil ettiği tüm markaların satış ve satış sonrası hizmetlerinde faaliyet göstererek, Borusan Otomotiv Yetkili Satıcısı ve Yetkili Servisi olarak Türkiye’de 11 tesisinde ve Borusan Oto Kıbrıs ise Jaguar ve Land Rover Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi olarak Kuzey Kıbrıs’ta müşterilere en iyi deneyimi sunmak odağıyla hizmet vermektedir. Borusan Otomotiv Premium ise BMW, MINI, Range Rover, Defender, Discovery ve Jaguar marka araçların kiralama, finans ve kasko hizmetlerini sunmaktadır. Sektöre kazandırdığı ihale süreçleri ile fark yaratan ve Türkiye’nin dört bir yanında geniş bayi ağına sahip 2. el araç ihalesinin güvenilir markası Borusan Araç İhale, 2023 yılında Borusan Oto Değerlendirme adıyla Borusan Otomotiv Grubu bünyesine dahil olmuş, ayrıca çoklu marka ve çoklu kanal stratejisi vizyonu doğrultusunda oluşturulan ikinci el araç platformu olan Borusan Next’i hizmete sunmuştur. Borusan Otomotiv Motorsport ise Türkiye'de motor sporlarının gelişimine ve Türkiye'nin yurt dışında tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla 2008 yılında kurulmuş ve bu süreçte 4 kıtada, 21 ülkede, 38 farklı pistte gerçekleştirilen 440’a yakın yarışta start almış ve 19 şampiyonluk kazanmıştır ve bünyesinde BOM Akademi, BOM E-Team ve BOM Karting ekiplerini barındırmaktadır.



Borusan Otomotiv Grubu; premium otomobil ve motosiklet segmentinde, öncü ve tercih edilen ilk şirket olma vizyonu ve otomotiv sektöründe yenilikçi ürün ve hizmetleri ile müşterilerine benzersiz deneyim, paydaşlarına sürdürülebilir değerler sunma misyonuyla faaliyetlerini sürdürmektedir.



Sürdürülebilirlik yol haritasını topluma, çevreye ve müşterilere fayda ilkesi doğrultusunda ve İklim-İnsan-İnovasyon çatısı altındaki hedefleriyle belirlemiş olan Borusan Otomotiv Grubu; “Türkiye Otomotiv Sektörünün Elektrifikasyon Dönüşümünde Öncü Olmak” odağıyla çalışmalarına devam etmektedir.