Ulusal gönüllülerinden İzmir'e Digitürk çıkarması: Hedef 5 milyon TL

Ulusal Kanal gönüllüleri İzmir'e çıkarma yaptı. Kanalın Digitürk'te tekrar yer alması için seferber olan gönüllüler kahvaltıda bir araya geldi. GÖREV Vakfı Başkanı Erkan Önsel, Ulusal Kanal’ın önemine vurgu yaptı.

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İşçinin, emekçinin ve üreticilerin kanalı Ulusal Kanal’ın Dijitürk yayınına tekrar başlaması için 7'den 70'e herkes seferber oldu.

Kanalın fedakar gönüllüleri İzmir’de kahvaltı bir araya geldi. Yaklaşık 200 kişi katıldı.

Toplantıda konuşan GÖREV Vakfı başkanı Erkan Önsel, Ulusal Kanal’ın önemini anlattı. Öncüleri kanala destek olmaya davet etti.

Ulusal Kanal Genel Müdürü Adnan Türkkan, kanalın gönüllüleri ile ayakta kaldığını söyledi.

Kahvaltıya Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel de katıldı. Aydınlık Gazetesi ve Ulusal Kanal’ın rolüne dikkat çekti, üreticilerin milli kanalını ayağa kaldırmaya çağırdı.

Ulusal Gönüllüleri, Dijitürk kampanyasına herkesi katılmaya çağırdı.

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# ulusal kanal # Digitürk
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