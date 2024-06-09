Ulusal gönüllülerinden İzmir'e Digitürk çıkarması: Hedef 5 milyon TL



İşçinin, emekçinin ve üreticilerin kanalı Ulusal Kanal’ın Dijitürk yayınına tekrar başlaması için 7'den 70'e herkes seferber oldu.



Kanalın fedakar gönüllüleri İzmir’de kahvaltı bir araya geldi. Yaklaşık 200 kişi katıldı.



Toplantıda konuşan GÖREV Vakfı başkanı Erkan Önsel, Ulusal Kanal’ın önemini anlattı. Öncüleri kanala destek olmaya davet etti.



Ulusal Kanal Genel Müdürü Adnan Türkkan, kanalın gönüllüleri ile ayakta kaldığını söyledi.



Kahvaltıya Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel de katıldı. Aydınlık Gazetesi ve Ulusal Kanal’ın rolüne dikkat çekti, üreticilerin milli kanalını ayağa kaldırmaya çağırdı.



Ulusal Gönüllüleri, Dijitürk kampanyasına herkesi katılmaya çağırdı.





