Ulusal Kanal 19 Mayıs'ta Samsun'da: Bandırma Vapuru’ndan yedi düvele mesaj

Yayının içeriğine ilişkin Aydınlık’a konuşan Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Ataer, önemli mesajlar verdi.

“NATO tatbikat hazırlığındayken Samsun’dan sesleniyoruz”

“Ulusal Kanal bu yıl 19 Mayıs’ta Samsun’dan yayın yapacak. Dünü, bugünü ve yarını bir araya getiren özel mesajlarla ekran karşısında olacağız. Bandırma Vapuru’nu arkamıza, Atatürk’ün gösterdiği istikameti önümüze alarak yola çıkıyoruz. Hemen yakınımızda NATO’nun tatbikat hazırlığında olduğu günlerde, yayınımızı Samsun’un ‘ilk adım’ noktasından yapmamızın tarihi bir anlam taşıdığını biliyoruz. Bu yayın, yalnızca bir televizyon programı değil; yeniden başlama iradesinin simgesi olacak.”

“Bandırma Vapuru’ndan bütünleşen Türkiye’nin sesi yükselecek”

“Ulusal Kanal’ın Samsun’da olması sadece yayıncılık açısından değil, milletin kararlılığını ve yeniden diriliş ruhunu vurgulaması bakımından da çok değerli. Bu yayın, bitirdiklerini sandıkları yerden yeniden başlayan bir milletin sesi olacak.”

“Devletiyle bütünleşen bir toplum vurgusu”

“Daha Samsun’a ilk adımımızı attığımız andan itibaren yöre halkının heyecanını ve ilgisini hissettik. 19 Mayıs yayınlarımızda bu duyguyu aktaracağız. Toplum olarak devletiyle ve milletiyle bütünleşen yeni bir sürece girdiğimizi vurgulayacağız.”

“Bandırma Vapuru’ndan yedi düvele mesaj”

“Yalnızca ana haber bülteniyle değil; gün boyunca müzikler, söyleşiler ve özel mesajlarla Samsun’dan, Bandırma Vapuru’nun karargahından, güvertesinden ve başaltından Türkiye’nin kararlılığını yedi düvele duyuracağız.”