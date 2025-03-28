Ulusal Kanal Ana Haber Spikeri Serkan Aksarı, gençlerle medya üzerine konuştu

Aksarı, gençlere gerçek ve doğru haberciliğin önemini anlatarak, sektördeki gelişmeler ve medya-sürdürülebilirlik ilişkisi üzerine ilham verici bir konuşma yaptı.

Çalıştayda, sektördeki gelişmeler, medya ile sürdürülebilirlik ilişkisi ve kariyer planlaması üzerine yapılan konuşmalar, genç öğrenciler için büyük bir ilham kaynağı oldu. Aksarı, konuşmasında özellikle araştırmacı gazeteciliğin önemine vurgu yaptı ve gençlere doğru haberin doğruluğunu teyit etmeden sosyal medyada yayılmaması gerektiğini öğütledi.

Sosyal medyada yayılan her bilginin önce incelenmesi gerektiğini belirten Aksarı, doğru haberciliğin en önemli ilkelerinden birinin doğruluğu teyit etmek olduğunu vurguladı. "Çok ilgisini duyduğum ve isteyerek geldiğim bir alan bu sektör" diyerek, spikerlik ve seslendirme gibi alanlarda gençlerin ilgisini çekmeye devam ettiğini söyledi.