Yahudi Çölü'nün ortasında 2 bin yıllık keşif!

Kazılar, gönüllü bilim insanlarının desteğiyle yürütülüyor ve bu süreçte, yazılı tarihi belgeler, bronz kaplar ve çöl iklimi sayesinde iyi korunmuş antik mobilya kalıntıları bulundu.

Araştırmaların halen devam ettiği belirtilirken, keşfin daha fazla bilgi sağlayacağı ve bölgenin antik tarihine ışık tutacağı ifade ediliyor.