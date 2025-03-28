Yahudi Çölü'nün ortasında 2 bin yıllık keşif!

İsrailli arkeologlar, Yahudiye Çölü'nde yapılan kazılarda, Ptolemaios dönemine ait 2 bin 200 yıllık büyük bir piramit keşfettiklerini açıkladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Yahudi Çölü'nün ortasında 2 bin yıllık keşif!
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 Kazılar, gönüllü bilim insanlarının desteğiyle yürütülüyor ve bu süreçte, yazılı tarihi belgeler, bronz kaplar ve çöl iklimi sayesinde iyi korunmuş antik mobilya kalıntıları bulundu.

Araştırmaların halen devam ettiği belirtilirken, keşfin daha fazla bilgi sağlayacağı ve bölgenin antik tarihine ışık tutacağı ifade ediliyor.

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