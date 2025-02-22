Ulusal Kanal, dijital atılımı ile 1 milyon aboneye ulaştı: En çok izlenen haber kanalı

Ulusal Kanal, Aydınlık Gazetesi ile başlattığı dijital atılım sayesinde büyük bir başarıya imza atarak 1 milyon abone sayısını geçti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Ulusal Kanal, dijital atılımı ile 1 milyon aboneye ulaştı: En çok izlenen haber kanalı
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YouTube’un verilerine göre, Ulusal Kanal son altı ayda en çok izlenen haber kanalı olmayı başardı. Kanalın içerikleri her gün 2,5 milyon izlenirken, bu sayı dönem dönem 6-7 milyon civarına çıkıyor.

YOUTUBE’DA EN ÇOK İZLENEN TELEVİZYON KANALI OLDU

Ulusal Kanal, dijital alandaki başarısını pekiştirerek YouTube Türkiye'de son altı ayda en çok izlenen televizyon kanalı oldu. Ayrıca, Türkiye’nin 100 YouTube kanalı listesinde yer alan tek televizyon kanalı olma unvanını da kazandı. Kanal, LGBT dayatması, Ermeni Soykırımı yalanları, FETÖ ve PKK ile mücadele, Rusya, İran, Suriye, Filistin ve Çin dostluğuna yönelik engellemelere rağmen, emperyalizme karşı duruşuyla dikkat çekti.

DİJİTAL ATILIMIN MEYVELERİ

Ulusal Kanal İnternet Sorumlusu Barış Demiralay, dijital atılımın meyvelerini toplamaya devam ettiklerini vurguladı. Demiralay, kanalın 2024 yılı itibarıyla izlenme oranlarını 4-5 kat artırarak önemli bir büyüme sağladığını belirtti. 400 bin yeni abone kazanarak TV kanalları arasında en hızlı büyüyen kanal olduklarını söyledi.

VATANSEVERLİĞİN BAŞARISI

Ulusal Kanal’ın başarısının, vatansever bir duruşa sahip olmasına dayandığını belirten Demiralay, “Ulusal Kanal’ın arkasında halkın gücü vardır. İzleyicilerimizle güçlü bağlarımız ve fedakar kadrolarımızla bu başarıyı elde ettik. Çünkü biz, halkın sesi, gerçeğin tarafıyız,” dedi.

DOĞRU ÇİZGİ İLE BÜYÜME DEVAM EDİYOR

Ulusal Kanal, emekçiler ve direnişçilerin yanında durarak, ABD-İsrail saldırılarına karşı Filistin halkının yürekten yanında oldu. Bu tavır, kanalın dijital alanda da büyümesine katkı sağladı. Youtube’da izleyici ve abone sayısını artırarak, Türkiye’nin ve Asya’nın en güçlü kanalı olmayı hedefliyor.

YENİ HEDEF: 2 MİLYON ABONE

Ulusal Kanal’ın yeni hedefi, 2 milyon aboneye ulaşmak. Kanalın yönetimi, mevcut abonelerinden, videolara yorum yapmalarını, sosyal medya hesaplarında paylaşmalarını ve yeni aboneler kazandırmalarını istiyor.

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