Meteoroloji uyardı: İstanbul'da bu gece zorlu olacak!

İstanbul’da dün akşamdan itibaren etkisini artıran kar yağışı, gece saatlerinde tipi şeklinde devam edecek.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Meteoroloji uyardı: İstanbul'da bu gece zorlu olacak!
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 Meteoroloji, İstanbul’daki hissedilen sıcaklıkların eksi 5 dereceye kadar düşeceğini duyurdu. AKOM, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları uyararak, dikkatli olmalarını istedi.

Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası, Türkiye genelinde etkisini hissettirmeye devam ederken, İstanbul’daki kar yağışı çarşamba gününden itibaren aralıklarla sürüyor. Meteoroloji uzmanları, bu geceyi İstanbul'un en soğuk günlerinden biri olarak nitelendirirken, buzlanma ve don olaylarının özellikle gece saatlerinde artacağını belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kar yağışının etkisini bir gün daha sürdüreceğini duyururken, pazartesi günü etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışı sonrasında salı sabahına kadar don ve buzlanma olaylarının devam edeceği uyarısında bulundu.

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