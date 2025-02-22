Anadolu'da kurulan ilk ilaç firmasıydı mühürlendi

1956 yılında Samsun’da kurulan ve Anadolu’nun ilk ilaç firmalarından biri olan Adeka İlaç, Şubat 2024’te Büyükşehir Belediyesi ekiplerince denetlendi. Yapılan incelemelerde, yangın merdiveni, ikinci kaçış alanı ve yangın söndürme ekipmanlarının eksik olduğu tespit edildi. Bunun üzerine firmaya eksiklikleri gidermesi için resmi tebligat gönderildi.

1 yıl boyunca bazı eksiklikleri gideren firma, gerekli tüm önlemleri tamamlamadığı için belediye tarafından yeniden uyarıldı. Ancak bu süreçte belediyeye herhangi bir dönüş yapılmaması üzerine, İş Yeri Açma ve Çalıştırma Yönetmeliği’nin 20. maddesi gereğince encümen kararıyla idari para cezası verildi ve firma faaliyetten menedilerek mühürlendi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “İşletmelerin ruhsatlandırma süreci ve periyodik denetimleri belediyemiz tarafından yürütülmektedir. Adeka İlaç da bu kapsamda incelenmiş ve yangın güvenliği konusunda eksiklikler belirlenmiştir. 1 yıl boyunca eksikliklerin giderilmesi için firmaya çeşitli bildirimler yapılmış ancak tam anlamıyla yönetmelik kriterlerine uyulmadığı için mühürleme işlemi gerçekleştirilmiştir. Eksikliklerin giderilip tarafımıza bildirilmesi halinde, iş yerinin yeniden faaliyet göstermesi için süreç başlatılacaktır” denildi.