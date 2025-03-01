Ünlü oyuncu ve yönetmen hayatını kaybetti!

Türk televizyon ve sinema dünyasının sevilen isimlerinden yönetmen Erhan Baytimur, 55 yaşında hayatını kaybetti. Özellikle 90’lı yılların popüler dizilerinden ‘Aynalı Tahir’ ile tanınan Baytimur’un vefat haberini, ‘Siyah Kalp’ dizisinin yönetmeni Murat Saraçoğlu duyurdu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Ünlü oyuncu ve yönetmen hayatını kaybetti!
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Saraçoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sevgili Erhan Baytimur'u kaybettik. Yapımcı ve yönetmen olarak 90'lı yılların sevilen projelerinden ‘Aynalı Tahir’e imza atmıştı. Hem patronum hem de yaşıtımdı. Allah rahmet eylesin. Ne yazık ki iyiler hep erken gidiyor…” sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Yumuşak doku kanseriyle mücadele eden Erhan Baytimur’un, son dönemde geçirdiği enfeksiyon nedeniyle sağlık durumunun ağırlaştığı ve yaşam savaşını kaybettiği öğrenildi.

Baytimur’un cenazesi, pazar günü düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

2007 yılında evlendiği senarist Ayça Baytimur ile 2018’de yollarını ayıran Baytimur’un, bu evlilikten Alya adında bir kızı bulunuyor.

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