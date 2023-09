Freddie Mercury'nin ünlü şarkısı "Bohemian Rhapsody"yi bestelediği piyanosu, açık artırmada yaklaşık 2,2 milyon dolara satıldı

Sotheby's Müzayede Evi'nin internet sitesinde yeralan habere göre Mercury'nin mirasçısı Mary Austin, sanatçının 1500'den fazla değerli eşyasının olduğu özel koleksiyonu, Londra'da açık artırmayla satışa çıkarıyor.

FREDDİE MERCURY'NİN PİYANOSU 2,2 MİLYON DOLARA SATILIYOR

Mercury'nin 1975'te satın aldığı ve "Killer Queen", "Bohemian Rhapsody" gibi şarkılarını bestelediği Yamaha G2 model piyano, açık artırmada 2,2 milyon dolara satıldı. Açık artırmada yer alan "Bohemian Rhapsody"nin el yazması taslağı da yaklaşık 1,7 milyon dolara alıcı buldu.

Satışa çıkarılan eşyalar arasında Mercury'nin el yazması şarkı sözleri, sahne kostümleri, enstrümanları ve ünlü sanatçıların eserlerinden oluşan koleksiyonundan parçalar da yer alıyor. Satıştan 6 milyon sterlin civarında (yaklaşık 7,5 milyon dolar) gelir beklendiği ve gelirin bir kısmının hayır kurumlarına bağışlanacağı belirtilmişti.

FREDDİE MERCURY KİMDİR?

Asıl adı Farrokh Bulsara olan Freddie Mercury, Hint Okyanusu'nun batı kıyısında yer alan Zanzibar Adası'nda 1946'da dünyaya geldi. İngiltere'nin başkenti Londra'da 1970'te Brian May, Roger Taylor ve Freddie Mercury tarafından kurulan Queen, dünya çapında 300 milyondan fazla albüm satış rakamına ulaşmıştı. Freddie Mercury, 1991'de hayatını kaybetti.

Mercury'nin sahne performansları, etkileyici vokalleri, enerjik sahne varlığı ve şarkı yazma yeteneği Queen'in başarısının ayrılmaz bir parçası oldu. Grupla birlikte birçok unutulmaz şarkı besteledi ve seslendirdi. Mercury, "Bohemian Rhapsody", "We Will Rock You", "We Are the Champions", "Somebody to Love", "Radio Ga Ga" ve "Don't Stop Me Now" gibi efsanevi şarkıların sözlerini yazmış veya sözleriyle katkıda bulundu."

FREDDİE MERCURY NASIL ÜNLÜ OLDU?

Freddie Mercury, müzik kariyerine 1960'ların sonlarında başladı ve zamanla dünya çapında ünlü bir sanatçı haline geldi. Freddie Mercury, genç yaşlardan itibaren müziğe olan ilgisiyle biliniyordu. Piyano çalmayı öğrendi ve şarkı söyleme yeteneğine, güçlü ve etkileyici bir sese sahipti. 1970 yılında Freddie Mercury, Brian May (gitar), John Deacon (bas gitar) ve Roger Taylor (davul) ile birlikte Queen rock grubunu kurdu. Queen, farklı müzik türlerini birleştiren ve sahne performanslarıyla tanınan bir grup haline geldi. Queen 1970'lerin başında birkaç albüm çıkardı, ancak asıl çıkışları 1975'te A Night at the Opera ile gerçekleşti. Bu albümdeki "Bohemian Rhapsody" şarkısı özellikle büyük bir hit oldu ve Queen'i dünya çapında tanınan bir grup haline getirdi. Freddie Mercury, sahne performanslarıyla tanınan bir ikon haline geldi. Enerjik ve etkileyici sahne duruşuyla konserleri unutulmaz kıldı. Queen çok sayıda hit ve başarılı albüm yayınladı. "We Will Rock You", "We Are the Champions", "Somebody to Love" ve "Radio Ga Ga" gibi şarkılar büyük ilgi gördü. 1985'te Queen, Londra'daki Live Aid konserinde sahne aldı. Tarihi bir performans olarak değerlendirilen bu konser, Freddie Mercury'nin sahne enerjisiyle unutulmaz anlar yaşattı.