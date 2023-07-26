Ünlü şarkıcı Aydilge Barbie filmine ateş püskürdü: "Kadınlar olarak vücudumuzdan ibaret değiliz"

44 yaşındaki şarkıcı Aydilge, Barbie filmindeki algıları tek tek açıkladı. Barbie filminde kadın vücudunun aşağılandığının belli bir formda olması gerektiğine dair algı yaparak insanların güzellik algısını öne çıkaran çirkin bir propaganda olduğunu ifade eden Aydilge tepkisini video yayınlayarak ortaya koydu.

Filme girilmemesi konusunda da hayranlarından ricada bulunan Aydilge'nin vidosuna beğeni ve yorum yağdı. Bazı kullanıcılar hak verirken bazı kullanıcılar Barbie filmini savundu.

İŞTE AYDİLGE'NİN BARBİE FİLMİNE TEPKİ GÖSTERDİĞİ O SÖZLERİ!

"Tüm dünya Barbie Barbie diye coşmuş durumda! Barbie ütopik bir beden imajı taşıyıcısıdır. Biz, bize dayatılan güzellik anlayışından ibaret değiliz."