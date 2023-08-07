Vermem Seni Ellere 9. bölüm final fragmanı yayınlandı! Dizi neden final yapıyor?

Vermem Seni Ellere" dizisi 9. bölümde final yapmayı planlıyor. Dizinin başrollerini Emre Balcı ve Buse Meral paylaşıyor. ATV kanalında yayınlanan dizi, 13 Ağustos Pazar günü 9. bölümüyle ekranlara veda edecek.

DİZİ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Dizinin neden final yapacağına gelince, reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamaması bu kararın temel sebeplerinden biri olarak değerlendiriliyor. İzleyici kitlesi tarafından sevilmesine rağmen, reytinglerde beklenen seviyeye ulaşamamış olması, diziye veda etme kararını etkilemiş gibi görünüyor. Ancak detaylı nedenler hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Vermem Seni Ellere" dizisi 9. bölümde final yapacak ve 13 Ağustos'ta ekranlara veda edecek.