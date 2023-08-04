Vikipedi'den skandal Enver Paşa maddesi! Ermeni soykırımı yalanına sarıldılar

Kurucu ortağı Larry Sanger'in "ABD istihbaratı tarafından bilgi savaşında kullanıldığını" belirttiği Vikipedi, İttihat Terakki'nin önderi Enver Paşa hakkında skandal ifadeler kullandı. Vikipedi'nin Enver Paşa maddesinde, Enver Paşa'nın Ermeni Kırımı'nın hazırlayıcılarından biri olduğu iddia edildi. Ermeni Kırımı maddesinde ise, "Osmanlı hükûmetinin Ermenilere karşı gerçekleştirdiği tehcir ve katliamlardır." ifadeleri yer aldı. Skandala Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Okan Özkan tepki gösterdi.

VİKİPEDİ'NİN ENVER PAŞA MADDESİNDE NE YAZIYOR?

Vikipedi'nin Enver Paşa ile ilgili sayfasında, Enver Paşa hakkında şu ifadeler yer alıyor:

Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarında etkin olan Osmanlı askeri ve siyasetçisi. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin önemli önderleri arasında bulunmuş, 1913'te Bâb-ı Âli Baskını adı verilen askerî darbeyle cemiyetin iktidara gelmesini sağlamış, 1914'te Almanya ile askerî ittifaka önayak olarak Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'na girmesine öncülük etmiş, savaş yıllarında Harbiye Nazırı ve Başkumandan Vekili sıfatıyla askerî politikayı yönetmiştir. Bu savaş sırasında meydana gelen Ermeni Kırımı‘nı hazırlayanlardan biridir.

VİKİPEDİ'NİN ERMENİ KIRIMI MADDESİNDE NE YAZIYOR?

Enver Paşa sayfasında Enver Paşa'yı Ermeni Kırımı ile suçlayan Vikipedi, bununla da kalmıyor. Emperyalist merkezlerin Ermeni Soykırımı yalanını tekrar eden Vikipedi, Ermeni Kırımı ile ilgili maddesinde şu skandal ifadelere yer verdi:

Osmanlı hükûmetinin Ermenilere karşı gerçekleştirdiği tehcir ve katliamlardır. Etnik temizlik ve sonucunda ölen Ermenilerin sayısı tartışmalıdır; sayı, çeşitli araştırmacılara göre 600.000 ile 1,5 milyon arasında değişiklik gösterir.

VATAN PARTİSİ İSTANBUL İL BAŞKANI OKAN ÖZKAN TEPKİ GÖSTERDİ

Vikipedi'nin bu skandal ifadelerine tepki gecikmedi. Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Okan Özkan, sosyal medya hesabından Enver Paşa hakkında yazılan skandal ifadeleri paylaştı. Özkan, Vikipedi'ye tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

- Vikipedi, Enver Paşa'yı "Ermeni Kırımını hazırlayanlardan biri" olarak tanımlıyor. #EnverPaşa, Talat Paşa'yla birlikte Ermeni tehcirine karar vererek savaş zamanında cephe gerisini sağlama aldı. Vatan savunmak suç mu? Disney, Netflix, Vikipedi... Al birini vur ötekine!