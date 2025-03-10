x (Twitter) çöktü mü? Kullanıcılar giriş yapamıyor

X (eski adıyla Twitter) platformunda çok sayıda kullanıcı erişim sorunu yaşadığını bildiriyor. Kullanıcılar, uygulamaya girişte hata aldıklarını ve platforma bağlanamadıklarını belirtiyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
x (Twitter) çöktü mü? Kullanıcılar giriş yapamıyor
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X (eski adıyla Twitter) platformunda çok sayıda kullanıcı erişim sorunu yaşadığını bildiriyor. Kullanıcılar, uygulamaya girişte hata aldıklarını ve platforma bağlanamadıklarını belirtiyor.

İnternet hizmetlerindeki kesintileri ve arızaları gerçek zamanlı olarak izleyen Downdetector verilerine göre, X’te saat 12:20 itibarıyla bir erişim sorunu yaşandığı görülüyor. Kesintinin nedeni henüz netleşmezken, kullanıcılar sosyal medyada "X çöktü mü?" sorusuna yanıt arıyor.

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