Yabani 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Heyecan verici ilk bölüm 12 Eylül'de ekranlarda olacak! Yabani dizisinin konusu nedir ? Oyuncuları kimlerdir?

“Kimi kimden koruyorsunuz?” dedi Yabani. “Bizi sokaklardan mı, yoksa sokakları bizden mi?” mottosuyla 1. bölüm fragmanı an itibariyle paylaşıldı. Fox TV'nin yeni dizisi Yabani hakkındaki detaylar neler?

Yabani 1. bölüm fragmanı izleyicileri ekran başına kilitleyecek gibi duruyor. Güçlü kalemlerin ele aldığı dizide hikayesi ve oyuncularıyla dikkat çekmeyi başaran dizi sosyal medyada en çok merak edilenler arasında!

YABANİ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?



Yabani dizisinin konusu, köklü bir aileden kaçırılıp sokaklara düşen bir çocuğun yıllar sonra evine dönerek kendini yeniden var etme mücadelesini anlatmaktadır. Dizi, izleyiciye "Kan bağı mı yoksa can bağı mı?" sorusunu sorgulatacak şekilde etkileyici bir hikaye sunmayı amaçlamaktadır.

YABANİ DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?



Dizinin başrollerinde Kardeşlerim dizisinden tanıdığımız Halit Özgür Sarı ve son olarak Ömer dizisinde rol alan Simay Barlas yer almaktadır. Dizide ayrıca Yurdaer Okur, Dolunay Soysert, Bertan Asllani, Osman Alkaş Şebnem Hassanisoughi Bilgiç, Ayşegül Ünsal, Sezer Arıçay, Birgül Ulusoy, Rojbin Erden, Seray Özkan, Selim Can Yalçın, Ramiz Mullamusa, Güray Görkem, Bartu Dilmen, Aleyna Al, Aşkın Şenol gibi başarılı isimler de dizinin oyuncu kadrosunda yer almaktadır

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YABANİ DİZİSİ YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU!



Dizinin yönetmenliğini Çağatay Tosun üstlenmekte ve senaryosunu Hilal Yıldız yazmaktadır. Yabani dizisinin etkileyici hikayesi ve dikkat çekici oyuncu kadrosuyla izleyicilerin ilgisini çekmeyi hedeflemektedir. Dizinin Fox TV'de 12 Eylül Salı günü başlayacak ve yeni sezonda büyük reytingler beklediği belirtilmektedir.