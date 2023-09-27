Yabani Dizisi 3. Bölümünde Neler oldu?

Yapımını NTC Medya, yapımcılığını Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği Yabani dizisi ilk bölümünden itibaren izleyiciyi kendine bağlamayı başardı. 3. bölümünde ise büyük olayların yaşandığı Yabani dizisi, izleyicilerden büyük beğeni toplandı.

YABANİ DİZİSİ 3. BÖLÜMÜNDE NE YAŞANDI?

Neslihan, Yaman'ın polise teslim olmadan önce kesip ona verdiği saçıyla DNA testi yaptırmış ve Yaman’ın yıllar önce kaçırılan oğlu Ali olduğunu öğrenmiştir. Yaman basına gözükmeden kaçırılıp evine götürülür. Evde onu bekleyenler ve geride kalanlar ise şaşkınlık içindedir.

Neslihan, Eşref ve Serhan, Yaman’a bu zamana kadar yaptıkları her şeyden pişmanlık duymaya başlamıştır. Alaz ve Çağla ise Yaman'ı abileri olarak kabul etmeyeceklerini dile getirmişlerdir. Cesurlar ise terk edildiklerini anlamaya başlayınca olay çıkartmaya başlamışlardır.

Her şeyin yoluna girdiğini, “Yaman Ali” olarak kendini yeniden var edebileceğini düşünürken Alaz ve Çağla'nın kötü doğum günü sürpriziyle ipler kopar…

Yaman, bir daha dönmemek üzere evden ayrıldığı sırada öğreneceği bir gerçek, oynadığı oyunun bütün kurallarını baştan yazacaktır.