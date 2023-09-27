Yabani Dizisi 3. Bölümünde Neler oldu?

Fox ekranlarına 3. bölümüyle çıkan Yabani dizisinde ortalık karıştı. Başrollerini Simay Barlas ve Halit Özgür Sarı'nın paylaştığı dizide neler yaşandı? İşte Yabani dizisinin 3. bölümünde yaşananlar...

Yabani Dizisi 3. Bölümünde Neler oldu?

Yapımını NTC Medya, yapımcılığını Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği Yabani dizisi ilk bölümünden itibaren izleyiciyi kendine bağlamayı başardı. 3. bölümünde ise büyük olayların yaşandığı Yabani dizisi, izleyicilerden büyük beğeni toplandı. 

Yabani Dizisi 3. Bölümünde Neler oldu? - Resim : 1

YABANİ DİZİSİ 3. BÖLÜMÜNDE NE YAŞANDI?

Neslihan, Yaman'ın polise teslim olmadan önce kesip ona verdiği saçıyla DNA testi yaptırmış ve Yaman’ın yıllar önce kaçırılan oğlu Ali olduğunu öğrenmiştir. Yaman basına gözükmeden kaçırılıp evine götürülür. Evde onu bekleyenler ve geride kalanlar ise şaşkınlık içindedir.

Yabani Dizisi 3. Bölümünde Neler oldu? - Resim : 2

Neslihan, Eşref ve Serhan, Yaman’a bu zamana kadar yaptıkları her şeyden pişmanlık duymaya başlamıştır. Alaz ve Çağla ise Yaman'ı abileri olarak kabul etmeyeceklerini dile getirmişlerdir. Cesurlar ise terk edildiklerini anlamaya başlayınca olay çıkartmaya başlamışlardır.

Yabani Dizisi 3. Bölümünde Neler oldu? - Resim : 3

Her şeyin yoluna girdiğini, “Yaman Ali” olarak kendini yeniden var edebileceğini düşünürken Alaz ve Çağla'nın kötü doğum günü sürpriziyle ipler kopar…

Yabani Dizisi 3. Bölümünde Neler oldu? - Resim : 4

Yaman, bir daha dönmemek üzere evden ayrıldığı sırada öğreneceği bir gerçek, oynadığı oyunun bütün kurallarını baştan yazacaktır.

Yabani Dizisi 3. Bölümünde Neler oldu? - Resim : 5

 

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