Yalı Çapkını Dizisinde Oynuyordu! Herkesi Çok Üzmüştü. Sevindiren Haber Geldi

Yalı Çapkını dizisi, Cuma akşamları ekranlarda izleyicileriyle buluşuyor. Dizinin sevilen karakterlerinden biri olan Halis karakterini canlandıran Çetin Tekindor'a dair ayrılık iddiaları gündeme gelmişti. Ancak yapılan açıklamalarla bu iddiaların doğru olmadığı ortaya çıktı.

Çetin Tekindor, Halis karakterine hayat verdiği gibi yeni sezonda da dizide yer alacak. Yeni sezon çekimleri Ağustos ayının son haftasında başlayacak ve Eylül ortasında izleyicilerle buluşacak.

Yalı Çapkını dizisi, 2. sezonuyla ekran karşısında olacak. İlk sezonuyla büyük beğeni toplayan dizi, yeni bölümleriyle de izleyicilerini ekrana kilitleyecek.

Dizinin hayranları, Halis karakterinin hikayesini merakla takip ediyorlar. Çetin Tekindor'un başarılı oyunculuğuyla canlandırdığı Halis karakteri, dizinin en sevilen karakterleri arasında yer alıyor.

Yalı Çapkını dizisi, Türk televizyon tarihinde farklı bir konseptle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Dizi, İstanbul Boğazı'nın güzelliklerini ve zengin yaşam tarzını ekrana taşıyor.

Yeni sezonun heyecanıyla birlikte, Yalı Çapkını dizisi izleyicileri için keyifli bir sezon olacak. Halis karakterinin de yeni bölümlerde yer alacak olması, dizinin hayranlarını sevindirdi.

YALI ÇAPKINI HAKKINDA BİLGİLER

Yalı Çapkını, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor paylaşmaktadır.

Derleme: ulusal.com.tr