Yalı Çapkını yeni bölüm canlı izle: Yalı Çapkını 96.bölüm canlı izle

Ayşen’in ani ölümü, tüm dengeleri sarsarken, Suna gözaltına alınıyor. Suçsuz olduğunu kanıtlamaya çalışan Suna, Kazım ve Esme’nin tüm çabalarına rağmen zor bir süreçten geçiyor. Aynı zamanda Ferit ve Seyran, Ayşen’in ölümünün ardındaki sırları çözmeye çalışırken, Büyükhanım’ın gölgesindeki entrikalar iyice derinleşiyor.

Ferit, Seyran’ın ondan sakladığı büyük gerçeği öğreniyor ve bu durum, ilişkilerindeki dengeleri altüst ediyor. Öte yandan, hastane güvenlik kayıtlarının silinmesi, tüm şüpheleri artırıyor. Ferit ve Abidin, olayın perde arkasını araştırmak için harekete geçerken, Kazım kızının yanında olmak için bilinçli olarak nezarete girme kararı alıyor. Esme ise Suna’yı kurtarmak için beklenmedik bir hamle yapıyor.

Yalı Çapkını yeni bölümüyle izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor!

YALI ÇAPKINI CANLI İZLE:

https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini