Yapay zeka ve dijital dönüşüm: Adil kullanım için küresel perspektifler

Pakistan Federal Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Sayın Atta Ullah Tarar, bugün İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi 2024'te "Ulusal Stratejide Yapay Zeka: Dijital Dönüşüm ve Stratejik İletişim Konusunda Hükümet Perspektifleri" başlıklı panel tartışmasına katıldı.

Panelde Gabon İletişim ve Medya Bakanı Sayın Laurence Ndong, Lübnan Bilgi Bakanı Sayın Ziad Makary, Sırbistan Bilgi ve Telekomünikasyon Bakanı Sayın Dejan Ristic ve Togo İletişim, Medya ve Kültür Bakanı Sayın Yawa Ahofa Kouigan yer aldı.

Bakan Tarar konuşmasında Yapay Zeka'nın sunduğu fırsatları, bununla ilişkili zorlukları vurguladı ve adil ve sürdürülebilir kullanımı için etik bir çerçevenin oluşturulması üzerinde durdu. Yapay Zeka'yı sistemlerimize entegre ederken, gerçeği desteklemeye hizmet ettiği, sosyal adalete katkıda bulunduğu, etik değerlere uyduğu ve dezenformasyona karşı etkili bir araç olarak kullanıldığı gerçeğine gereken önemin verilmesi gerektiğini yineledi.

Bakan Tarar konuşmasında ayrıca Pakistan'ı bilgi tabanlı bir ekonomiye dönüştürmeyi ve yapay zekanın sorumlu bir şekilde benimsenmesi için elverişli bir ekosistem yaratmayı amaçlayan Dijital Pakistan vizyonunu vurguladı.

2025 yılında bir milyon öğrenciye yapay zeka araçlarından yararlanmalarını sağlamak için BT eğitimleri sağlanacağını belirtti. Pakistan Dijital Diyalog'a atıfta bulunarak, projenin vatandaşların geri bildirimlerine ve ihtiyaçlarının öngörülmesine dayalı bir iletişim stratejisi formüle etmek için üretken yapay zeka ve büyük dil modelleri LLM'lerinin entegrasyonuna örnek teşkil ettiğini söyledi. Pakistan, Yapay zekanın Tarım teknolojisi, sağlık teknolojisi, Eğitim teknolojisi, hükümet teknolojisi ve finans teknolojisinde sorumlu bir şekilde kullanılmasını, insanların ve ekonominin yararına olacak şekilde dört gözle bekliyor, diye ekledi.

Yapay zeka için etik bir çerçevenin varlığının önemini vurgulayan Bakan, Gazze'deki devam eden insani kriz ve sosyal medya platformlarında Keşmir'e yönelik etik olmayan sansür ortamında yapay zekanın dezenformasyon yaymada oynadığı rolü vurguladı. Yapay zekaya yatırımı teşvik ederken, bununla ilişkili yanlış bilgi riskini azaltmaya öncelik verilmesi gerektiğini yineledi.

Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi, 13-14 Aralık 2024 tarihleri arasında İstanbul'da 'İletişimde Yapay Zeka: Trendler, Tuzaklar ve Geçiş' temasıyla düzenleniyor.