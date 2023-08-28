Yaz Şarkısı dizisi neden final yaptı? Yaz şarkısı final bölümünde neler oldu? Dizi nasıl bitti ?

Pastel Film yapımı olan ve başrollerini Nilsu Berfin Aktaş ile Mustafa Mert Koç'un paylaştığı "Yaz Şarkısı" dizisi, 8. bölümünün ardından ekranlara veda etti.

YAZ ŞARKISI DİZİSİ NEDEN SONLANDI? SONLANDIRMA KARARININ SEBEBİ NEDİR?

FOX TV'nin yeni dizilerinden "Yaz Şarkısı," beklenen reyting başarısını yakalayamadığı gerekçesiyle final yapma kararı aldı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dizinin final bölümü, Aslı ve Kemal'in geçmişteki ilişkilerini saklamanın yarattığı sonuçlara odaklandı. Kemal, özür dilemeye çalışırken Murat, bütün gerçekleri annesiyle paylaşma kararı aldı. Murat, artık oyun oynamak istemediğini belirterek Yaz'a duyduğu aşkı da itiraf etti. Bu anlar dizinin akışını değiştirdi.

Platonik aşk, insanın sevdiği kişinin dikkatini çekmek için sürekli çaba göstermesini, onun için iyilikler yapmasını ve hayatını kolaylaştırmaya çalışmasını içerir. Ancak bu çabaların sonuçsuz kalması insanı zamanla hırslandırabilir, fark edilmemek insanı daha fazla çaba harcamaya itebilir. "Yaz Şarkısı" dizisinin başkarakteri Yaz da bu kategoriye girer. Ancak final bölümünde, Yaz ve Murat'ın sonunda bir araya gelerek mutlu bir sona ulaştığı görülmektedir.