28 Ağustos Pazartesi televizyonda hangi filmler var ? Sinemaseverler bu filmleri izlediniz mi? Televizyonda ilk kez yayınlanacak filmler!

Sinema tutkunları, 28 Ağustos 2023 Pazartesi günü ekrana gelecek yerli veya yabancı filmleri heyecanla bekliyor. Bugün Kanal D, ATV, Show TV, TRT 1, TV8, Star TV ve Fox TV'de birbirinden farklı içeriklerle dolu bir yayın akışı sunulacak. İzleyicilere keyif dolu anlar yaşatmayı amaçlayan televizyon kanalları, akşamın her saatinde zengin bir seçenek sunuyor.

BARIŞ AKARSU : MERHABA (TV'DE İLK KEZ )

FİLMİN KONUSU NEDİR? OYUNCULARI KİMLERDİR? NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Barış Akarsu Merhaba, 2007 yılında geçirdiği trafik kazası nedeniyle hayata veda eden Barış Akarsu'nun hayat hikayesini konu ediyor. Çocukluğunda müziğe ilgi duymaya başlayan Barış Akarsu, 2004 yılında katıldığı “Akademi Türkiye” adlı şarkı yarışmasıyla adını duyurdu. Yarışmada birinci olmasının ardından albüm çıkaran Akarsu, müzik çalışmalarının yanı sıra Yalancı Yarim adlı bir dizide rol aldı. 2007 yılında, 28. yaş gününde Bodrumda trafik kazası geçiren Barış Akarsu, yoğun bakımda kaldığı beş günün ardından hayata veda etti

Filmde ; İsmail Ege Şaşmaz, Almila Ada, Aslıhan Kapanşahin gibi oyuncular yer almaktadır.

Film ; Atv ekranlarından saat 20:00 ' da yayınlanacaktır.

VENOM : ZEHİRİ ÖFKE

FİLMİN KONUSU NEDİR? OYUNCULARI KİMLERDİR? NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Eddie Brock hırslı bir muhabirdir. Sevgilisinin çalıştığı araştırma firmasının sahibi de peşinde olduğu hikayelerden biridir. Kötü niyetli ve kendi amaçları doğrultusunda hareket eden bu adamın hikayesinin peşinde koşarken, Eddie, sadece simbiyoz hâlinde yaşayabilen ve adrenalinle beslenen uzaylı bir organizmanın firma tarafından keşfedildiğini ve insan deneklerle birleştirilmeye çalışıldığını öğrenir. Ancak araştırmasında fazla ilerleyen Eddie, Venom adı verilen bu organizmanın sıradaki taşıyıcısı olur. Bir yandan vücudunu ve zihnini kontrol altına alan organizmayla mücadele eden Eddie, bir yandan da firma sahibinin kendisini öldürmesi için gönderdiği kişilerden kaçmalıdır...

Filmde ; Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed gibi oyuncular yer almaktadır.

Film ; Atv ekranlarından saat 22:15' te yayınlanacaktır.

KUZENLER FİRARDA

FİLMİN KONUSU NEDİR? OYUNCULARI KİMLERDİR? NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Bir Ege kasabasında yaşayan iki teyze kızı Fatma ve Ayşe, taşranın yoksunluğundan bıkıp İzmir’e doğru macera dolu bir yolculuğa çıkarlar. Kapana kısılmış, evden tarlaya, tarladan çarşıya geçen sıkıcı yaşamlarından kurtulmalarının tek yolu evlilik gibi gözükse de aşktan yana pek de şansları yaver gitmez. Kızların tek evlilik potansiyeli; namı diğer “su katılmamış salak ve avanak ikilisi” Kamil ve Çetin’dir. Kızlar kısmetlerini reddedip, hayatlarına isyan ederler. Bir şekilde bu köyden çıkıp, dış dünyayı görmeleri lazımdır. Sonunda bunu yapmak için ellerine bir fırsat geçer; arkadaşlarının İzmir”deki düğününe davet edilirler. Kuzenlerin sosyal medya paylaşımları yüzünden kasaba halkı yolculuktan haberdar olur. Kamil ve Çetin kızların peşine düşerler, sevdiceklerini kurtlara kuşlara yem etmeye niyetleri yoktur. Ve hızlı, tempolu, eğlence dolu bir yol hikayesi başlar.

Filmde ; Gonca Vuslateri, Asuman Dabak, Barış Kıralioğlu, Levent Çimen, Bala Atabek gibi oyuncular yer almaktadır.

Film Kanal D ekranlarından saat 20:00 ' da yayınlanacaktır. Seyredemeyenler için tekrar 22:15'te yayınlanacaktır.