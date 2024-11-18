Yıllara meydan okuyan Nebahat Çehre'den 5 milyonluk reklam anlaşması

Kozmetik sektöründe ünlü isimlerle yapılan reklam anlaşmaları hız kesmeden devam ediyor. Son olarak, 80 yaşındaki efsane oyuncu Nebahat Çehre, bir kozmetik markasının yüzü olmak için anlaşma yaptı.

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
Yıllara meydan okuyan Nebahat Çehre'den 5 milyonluk reklam anlaşması
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Kozmetik sektöründe ünlü isimlerle yapılan reklam anlaşmaları hız kesmeden devam ediyor. Son olarak, 80 yaşındaki efsane oyuncu Nebahat Çehre, bir kozmetik markasının yüzü olmak için anlaşma yaptı. Bu reklamdan tam 5 milyon lira kazanacak olan Çehre, zarafeti ve kariyeriyle sektörde fark yaratıyor.

Nebahat Çehre'nin bu hamlesi, yaş sınırlarını aşarak güzellik dünyasına yeni bir bakış açısı kazandırıyor.

Yıllara meydan okuyan güzelliği ve kendine has tarzı ile çok konuşulan Nebahat Çehre'ye bir kozmetik markasından reklam teklifi gitti.

İLK TEKLİF AJDA PEKKANDI

Teklifi kabul eden Çehre, markayla 5 milyon liralık anlaşma yaptı.

İlk teklif Ajda Pekkan'a gitti, kabul etmeyince Nebahat Çehre tercih edildi.

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