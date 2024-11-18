Finalistler açıklandı: Yılın otomobili seçilen o modeller

Avrupa’da Yılın Otomobili 2025 finalistleri kısa süre önce belli oldu. "Yılın Otomobili" ödülleri, sektörün en prestijli etkinliklerinden biri olarak öne çıkan bu etkinlikte yılın otomobili seçildi.

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
Finalistler açıklandı: Yılın otomobili seçilen o modeller
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Otomobil sektöründe kıyasıya rekabet devam ederken, yenilikçi modeller ve teknolojiler ödüllerle taçlandırılıyor. Bu kapsamda düzenlenen "Yılın Otomobili" ödülleri, sektörün en prestijli etkinliklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Markalar, hem performans hem de tasarımda öne çıkmak için yarışırken, ödül töreni büyük bir merakla bekleniyor. Hangi modelin bu yılın en iyisi olacağı otomobil tutkunlarının gündeminde!

Avrupa’da Yılın Otomobili 2025 finalistleri kısa süre önce belli oldu.

Alfa Romeo Junior, Citroën C3/ë-C3, Cupra Terramar, Dacia Duster, Hyundai Inster, Kia EV3 ve Renault 5/Alpine A290 bu yılın finalistleri arasında yer aldı.

23 farklı Avrupa ülkesinden 60 jüri üyesinin oylarıyla 42 model arasından seçilen finalistlerden biri, 10 Ocak’ta Brüksel Uluslararası Motor Show’da ödüle layık görülecek.

Listede yer alan ve Türkiye pazarına giriş yapan en yeni üye elektrikli Kia EV3 olmuştu. Araç kısa süre önce 1 milyon 490 bin TL başlangıç fiyatıyla satışa çıktı. 

Eylül ayında adaylar için ilk büyük test, Danimarka’daki Tannistest etkinliğinde gerçekleştirildi. İlk oylamanın tamamlanmasının ardından alfabetik sırayla seçilen yedi finalist şu şekilde açıklandı:

Alfa Romeo Junior,

Citroën C3,

Cupra Terramar,

Dacia Duster,

Hyundai Inster,

Kia EV3 ve Renault 5 / Alpine A290.

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