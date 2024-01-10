Zafer Algöz ve Seren Serengil Mahkeme Kapısında! Telif Hakkı Ortalığı Karıştırdı

Zafer Algöz uzunca bir süredir davetli olduğu YouTube kanalında Öztürk Serengil anılarını paylaştı. Bunun üzerine Öztürk Serengil'in kızı Seren Serengil konu hakkında dava açmaya hazırlandığını açıkladı.

Zafer Algöz ve Seren Serengil Mahkeme Kapısında! Telif Hakkı Ortalığı Karıştırdı
Zafer Algöz ve Seren Serengil Mahkeme Kapısında!

Seren Serengil, babası Öztürk Serengil'in hayat hikayesini ve sözlerini sık sık kullanarak telif kazandığına inandığı Zafer Algöz'e telif davası açacağını açıkladı.1999 yılında hayatını kaybeden Öztürk Serengil, Türk sinemasının en önemli komedyenlerinden biriydi. 300'e yakın filmde rol alan Serengil, "Haşırt Dı Blekbord", "Hayrola Karcım", "Nasılsın Neysin" gibi sözleri ile hafızalara kazınmıştı.

Zafer Algöz ve Seren Serengil Mahkeme Kapısında!

Algöz, son yıllarda katıldığı televizyon programlarında ve YouTube kanallarında Öztürk Serengil'in hayat hikayesinden kesitler anlatıyor ve sözlerini kullanıyordu. Hatta 2017 yılında "Haşırt Dı Blekbord" adlı bir kitap çıkarmıştı.

Zafer Algöz ve Seren Serengil Mahkeme Kapısında! Telif Hakkı Ortalığı Karıştırdı

Seren Serengil, bu duruma tepki göstererek Algöz'e telif davası açacağını söyledi. Serengil, "Babamın hakkını yedirmem" dediği iddia edildi. Serengil'in avukatı ise, "Algöz'ün Öztürk Serengil'in eserlerini izinsiz olarak kullanarak telif kazandığını düşünüyoruz. Bu nedenle telif davası açacağız" ifadelerini kullandı.

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